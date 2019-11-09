Силовой блок Артамонова. Калужские боксеры на страже власти

1 ноября в Калуге был задержан и арестован на два месяца замдиректора МУП "Калугаблагоустройство" Евгений Бровкин, по совместительству – директор боксёрского клуба "Полёт" и член ближайшего окружения губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Спортсмены из "Полёта" в течение последних семи лет обеспечивали силовое прикрытие каждый раз, когда власть не могла найти общий язык с обществом, выходцы из "Полёта" стали частью калужского истеблишмента, а Евгений Бровкин из простого боксёра превратился в чиновника и бизнесмена. Радио Свобода изучило историю калужского бокса.

Боксёрский клуб "Полёт" был открыт при моторном заводе "Кадви" ещё в 1989 году и с тех пор стал одним из ведущих центров, где боксом занимаются не только взрослые, но и дети. Все собеседники РС в Калуге просили упомянуть, что большинство тренеров и спортсменов в "Полёте" – "нормальные", то есть ни в каких противозаконных делах замечены не были, чего не скажешь о его директоре.



В июле 2012 года губернатор Артамонов вдруг заявил, что вольная борьба и бокс – агрессивные виды спорта, а развивать надо волейбол, баскетбол и теннис. Полтора месяца спустя спортсмены из "Полёта", а также примкнувшие к ним московские националисты прошлись по центру Калуги с имперскими флагами и криками "Русские вперёд!" – клуб выселяли из спортзала при заводе, собственник хотел продать помещение. Боксёров услышали. Как рассказал в интервью РС калужский блогер, пастор местной лютеранской общины Дмитрий Мартышенко, уже через день Бровкина пригласили к областному министру спорта Алексею Логинову. Мартышенко присутствовал на встрече, но в какой-то момент всех, кроме Бровкина, попросили выйти. Бровкин провёл наедине с министром около часа, проблемы с помещением были решены.

Впрочем, у боксёров "Полёта" были заступники в городской администрации и дот марша. Тогдашний заместитель начальника Управления экономики и имущественных отношений Калуги Алексей Волков какое-то время тренировался в клубе и тем же летом 2012 года решил привлечь партнёров по рингу к борьбе с наружной рекламой, которую начали демонтировать в нарушение договоров аренды. Дмитрий Мартышенко заснял на видео, как рабочие под руководством некоего человека, представившегося сотрудником горуправы, снимают со стены рекламный плакат. Выяснилось, что мучину зовут Николай Буланов, он – бывший генеральный директор принадлежащего Бровкину ЧОП "Безопасность"

На освободившихся местах управа должна была разместить социальную рекламу, однако, как обнаружила комиссия депутатов калужской Думы, вместо социальной рекламы висела коммерческая. По словам Мартышенко, представители рекламного рынка рассказывали ему, что Управление имущественных отношений и экономики города выкупало у них рекламные места по более высокой цене, но при этом разрешало продавать их же коммерческим клиентам. Разница делилась с чиновниками. В начале 2013 года депутаты Думы вынесли Алексею Волкову вотум недоверия, но юридической силы он не имел, Волков вскоре стал заместителем городского головы и возглавил экономическое управление.

Изгнание торгующих

Сторожа скрутили и удерживали в машине, пока мигранты под прикрытием спортсменов методично громили палатки, уничтожая товар

Той же осенью 2012 года боксёры из "Полёта" приняли участие в новой разборке: губернатор Артамонов велел закрыть так называемый Белорусский рынок в центре Калуги, торговля на котором велась ещё с 1990-х годов. Торговцы заключали договоры аренды с МУП "Калужский мини-рынок", у которого в свою очередь был договор с управой. В июле 2012 года город по-тихому расторг договор с МУП, на месте рынка собирались открыть парковку. Торговцы возмутились и съезжать не стали, тем более что и альтернативы для всех не было. Октябрьской ночью на рынок приехали молодые люди спортивного вида и автобус с мигрантами. Сторожа скрутили и удерживали в машине, пока мигранты под прикрытием спортсменов методично громили палатки, уничтожая товар. Полиция приехала только к утру. Общий ущерб, по оценкам предпринимателей, составил 7 млн рублей. Против Евгения Бровкина даже завели уголовное дело, но следствие затянули, а дело закрыли за истечением сроков давности. Губернатор Артамонов между тем на очередной планёрке назвал пострадавших при погроме рынка "грязными и неумытыми торговцами", однако под нажимом прокуратуры принёс извинения и даже взял предпринимателей "под свою защиту". Торговля на Белорусском рынке шла ещё полтора года.

Героин для пастора

В 2013 году было принято решение о строительстве мусоросортировочного завода и мусорного полигона в Калужской области рядом с селом Детчино. Под свалку было выделено 60 га земли. Жители Детчина стали выходить на митинги, которые вели Дмитрий Мартышенко и тогда депутат калужского Закса от "Справедливой России", в прошлом коммунист Вячеслав Горбатин. Помимо активистов и жителей в Детчино приезжали и боксёры из "Полёта", распространявшие листовки против Мартышенко. Депутату Горбатину принесли к квартире крышку гроба и облили кислотой его машину. Сожгли и машину Мартышенко. За этими преступлениями, уверены Горбатин и Мартышенко, также стоят бойцы "Полёта". Евгений Бровкин с боксёрами протестовали против протестов не только в Калужской области: когда депутат Горбатин с другими активистами проводили согласованный митинг в Новопушкинском сквере в Москве, они появились и там. Евгению Бровкину не помешала приехать даже подписка о невыезде, взятая с него по уголовному делу о погроме Белорусского рынка. Боксёров задержала московская полиция, меру пресечения Бровкину менять не стали.

На детчинские митинги мало обращали внимания, пока жители по совету Мартышенко не написали порядка 600 обращений на горячую линию с Владимиром Путиным. Президент на эти вопросы не ответил, но на следующий день после прямой линии, по словам Мартышенко, в Детчино приехали чёрные "гелендвагены", люди в костюмах пообщались с жителями, губернатор Артамонов отменил строительство полигона.

Для активистов, впрочем, история не закончилась. Дмитрий Мартышенко опубликовал на своём YouTube-канале видео "Артамонов – покровитель или растяпа?", в котором сравнил шествие боксёров по Калуге в 2012 году с украинскими националистами из "Правого сектора". Четверо членов клуба, в том числе Евгений Бровкин, написали на него заявление о клевете. 5 мая, в день рождения губернатора Артамонова, к Мартышенко заявилась полиция – обыскали сначала квартиру пастора, а потом и его церковь, где один из полицейских сразу начал потрошить старое кресло, из которого извлёк пудреницу с 3,5 грамма героина. Мартышенко убеждён, что героин оставила незнакомая ему женщина, заходившая в церковь за день до обыска. Позже знакомые из того же "Полёта" показали пастору и другие тайники с наркотиками в церкви. Дмитрий вызвал полицию, которая изъяла вещества. Против пастора возбудили два уголовных дела – за клевету и за хранение наркотиков, однако после поднявшегося резонанса оба дела закрыли.

И снова рынок

В 2016 году губернатор Артамонов объявил войну Центральному калужскому рынку. Его стали сворачивать постепенно: сначала закрывали уличную торговлю, а потом и основное здание – купол, как его тут называют. Предприниматели, наученные опытом Белорусского рынка, выставили ночную охрану. В ноябре 2016-го, опять ночью, на рынке произошла потасовка между торговцами и, как утверждают очевидцы, бойцами "Полёта", пришедшими вместе с одним из городских чиновников. Евгений Бровкин участие полётовцев в этой акции отрицает, впрочем, он с другими боксёрами был замечен на рынке во время визита Анатолия Артамонова, по словам Дмитрия Мартышенко, они обеспечивали охрану губернатора, "открывали перед ним двери". Рынок всё-таки закрыли, здание под куполом до сих пор пустует, на улице устроили зону отдыха.

Дмитрий Мартышенко освещал ситуацию с Центральным рынком на своём YouTube-канале, он считает, что именно из-за этого в его машине прострелили окно из пневматического оружия, а в конце декабря его попытались избить у собственного дома. Двое молодых людей рассекли Мартышенко щеку каким-то острым предметом и скрылись на автомобиле KIA без номеров. Машину позже нашли и сфотографировали рядом с другим автомобилем, на котором была символика "Полёта", она, как удалось выяснить Мартышенко, принадлежит спортсмену калужского отделения Федерации пулевой стрельбы Артёму Мерзлову, в нём Мартышенко опознал одного из нападавших. Полиция обоими случаями не заинтересовалась.

Экс-депутат Вячеслав Горбатин уверен, что Центральный рынок закрыли, чтобы наполнить арендаторами новый торговый центр "Новый торг" на окраине города. МВД в 2016 году выяснило, что на его строительство были потрачены 120 млн рублей из городского бюджета, деньги выводились через МУП "Калугатеплосеть", с деятельностью которого связан арест Евгения Бровкина. Впрочем, по строительству ТЦ уголовного дела возбуждать не стали: деньги были возвращены в бюджет. Любопытно, что одним из учредителей ООО "УК Новый торг" является некий Валерий Дурманов, он также владеет частью рекламного агентства "Светлана", второй учредитель агентства – тот самый Николай Буланов, работавший в ЧОП "Безопасость" Бровкина и срывавший рекламные плакаты под видом сотрудника горуправы.

Профессиональные свидетели

Анна Ленникова, бывший координатор штаба Алексея Навального в Калуге, рассказала РС, что боксёры из "Полёта" постоянно участвовали в провокациях против оппозиционных активистов. Так, в январе 2018 года в местном "Гайд-парке", на берегу Яченского водохранилища прошла так называемая "Забастовка избирателей". Рядом с митингом боксёры с работниками городской управы неожиданно решили провести "День рыбака": "Устроили дискотеку, жарили шашлыки, жгли костры, заглушали выступления спикеров", – говорит Ленникова. Более того, активистам не дали довезти до митинга звукоусилительное оборудование: автомобиль, на котором Ленникова с коллегами везла технику, попал по пути в двойное ДТП. "Было ясно, что это срежиссировано, потому что сначала одна машина едва ударилась [о нашу], приехала ГИБДД, начали составлять протокол. Чтобы задержать нас подольше, они решили, что нужно ехать в полицию: может быть, это оборудование у нас ворованное. Мы заказали другое такси, тут же приезжает вторая машина и как будто случайно задевает это такси. Оттуда выходит парень, спортсмен, к нему подходит сотрудник полиции, они друг другу жмут руки, видно, что они давно знакомы". Первая машина, участвующая в ДТП, фигурировала и в других провокациях "Полёта" и калужских чиновников.

5 мая 2018 года в Калуге прошла акция "Он нам не царь", полиция задержала 15 человек, в том числе Анну Ленникову и другого собеседника РС, активиста Александра Зинова, которому во время задержания раздробили плечо. Против задержанных были составлены протоколы, свидетелями на судах выступали люди, связанные с "Полётом". В частности, некая Алеся Белова, которая в соцсетях дружит с Евгением Бровкиным и другими полётовцами, рассказала на суде, что приехала в парк с малолетним сыном, чтобы встретиться с друзьями, но из-за собравшихся людей с плакатами, которые выкрикивали лозунги и пугали детей, отдых пришлось прервать. По словам Ленниковой, Алеся на митинг пришла в числе первых и одна, интересовалась тем, что происходит. Ещё один свидетель по делу – Кирилл Будько, дружит в соцсетях с Беловой и с другим свидетелем Ильёй Фаянсом (он даже помечен как родственник), а также с Романом Валуевым, начальником Отдела по информационному взаимодействию и связям с организациями и объединениями калужской управы – именно отдел Валуева согласовывает (или нет) проведение митингов. Будько также был свидетелем по двум административным делам против бывшего депутата Вячеслава Горбатина. И Фаянс, и Будько появлялись на видео или фото вместе с Евгением Бровкиным.

Любопытно, что с Бровкиным дружат в соцсетях даже сотрудники полиции, которые разгоняли митинг 5 мая и другие митинги, а также обыскивали штаб Навального, изымали листовки, выступали в судах против активистов. Старший лейтенант Иван Матюхов, зам. начальника ОООП УМВД России по Калуге дружит не только с Бровкиным, но и со свидетельницей Беловой, а его коллега старший лейтенант Алексей Якушев – с Бровкиным (все скриншоты есть в распоряжении редакции). Дружит с Бровкиным и чиновник Роман Валуев.

Помоечные депутаты

Достижения полётовцев не ограничились только физическим и психологическим давлением на калужских оппозиционеров. В 2018 году они приняли участие в, пожалуй, самой интересной афере. В начале 2017 года в Калужской области выбрали новое место под мусорный полигон – недалеко от деревни Михали. Планировалось, что полигон станет самой большой действующей свалкой в России, рассчитанной на 1,5 млн тонн мусора в год, площадью 1600 га. Жители начали проводить сходы против свалки, депутаты сельской думы отказались даже назначать публичные слушания по изменению назначения земель. В августе районная администрация распустила думу, назначив новые выборы, а заодно запретила в Михалях любые публичные мероприятия. Как рассказал РС местный активист Борис Лишутин, на последние митинги в Михалях в марте прошлого года приезжало чуть не больше сотрудников правоохранительных органов, чем жителей: "ОМОН, полиция, ФСБ, стояли через каждый метр у домов, где живут одни старушки", – говорит Лишутин.

Новые выборы прошли в мае 2018 года, буквально перед ними население деревни неожиданно увеличилось почти вдвое. Большинство новых жителей (порядка 110 человек) оказались прописаны в двух деревенских домах, которые, как показало расследование "Медузы", принадлежат некоему Денису Синельникову, замруководителя московского департамента ЖКХ. Шестерых местных кандидатов с выборов сняли, из семи новоизбранных депутатов только один проживает в Михалях, а пятеро так или иначе связаны с клубом "Полёт", по крайней мере, в соцсетях полно их фотографий с Бровкиным и другими боксёрами. Более того, один из депутатов, Павел Штанин, фиктивно прописан в "резиновом" доме Синельникова. Помимо депутатов в тех же домах оказались прописаны и свидетели по административным делам против калужских активистов: Алеся Белова, Сергей Мельник, боксёр Дмитрий Баранов. Свидетель Илья Фаянс прописываться в деревне не стал, но в депутаты сельской думы избрался.

Михалёвцы написали заявление в полицию, попросив разобраться с "резиновыми" домами – ст. 322.2 УК РФ предусматривает лишение свободы до трёх лет за фиктивную регистрацию. Полиция нарушений не нашла, но в отказе о возбуждении уголовного дела указала фамилии новых жителей. Многие из них оказались так или иначе связаны с боксёрским клубом "Полёт". В сам день выборов избирателей на участок привозили из Калуги на микроавтобусах – один из них участвовал в ДТП перед митингом сторонников Навального, его номер полностью совпадает с ником в инстаграме Кирилла Будько – свидетеля по делам против калужских активистов.

Стройку полигона начали, несмотря на протесты жителей. По словам Лишутина, Михали теперь ждут, когда через их деревню будет ежедневно проезжать до 700 машин с московским мусором.

МУПы подвели

Сегодня "Полёт" – это зал для бокса и коммерческий фитнес-центр. Как выяснили в своём расследовании "Проект" и ROMB, Евгений Бровкин также владеет трёхэтажным зданием в Калуге, куда собирается въехать городская служба медицинской статистики. Ему также принадлежит ЧОП "Безопасность", основные клиенты – государственные предприятия. В Калуге ЧОП Бровкина охраняет Калужский государственный университет им. Циолковского, а в 2016 году ЧОП Бровкина заключил контракт с МУП "Калугаблагоустройство", куда сам Бровкин устроится работать в 2018-м. Много тендеров боксёрский ЧОП выигрывает в Курортном районе Санкт-Петербурга – на охрану школ и детских садов. В 2019 году Вячеслав Горбатин написал в калужскую прокуратуру, попросив проверить законность заключения Бровкиным контрактов между своим ЧОПом и государственным МУПом. Прокуратура нарушений не нашла.

Бровкин – не единственный боксёр "Полёта", сделавший карьеру в калужском истеблишменте. Так, боксёр Евгений Сергеев, которого источники РС в Калуге называют ближайшим другом Бровкина (в сети много их совместных фотографий в неформальной обстановке), в 2016 году избрался в Калужскую городскую думу. Один из его помощников Дмитрий Дроздов избрался в сельскую думу в Михалях. Сам Сергеев присутствовал на "Дне рыбака", который проходил одновременно с митингом сторонников Навального. Сергеев – руководитель регионального отделения ЧОП "Казачья стража", которое, как и ЧОП Бровкина, выигрывает массу государственных контрактов, в частности на охрану областного суда, калужской администрации и управления соцзащиты.

В 2019 году звезда Бровкина всё-таки, кажется, начала закатываться. В октябре был задержан и отправлен под домашний арест глава управления ЖКХ Калуги Виктор Устинов. Дело может быть связано с МУП "Калугатеплосеть", которое Устинов возглавлял в 2015–2016 годах. Под домашним арестом находится и Андрей Грошев, возглавлявший МУП до Устинова. Третьим задержанным стал Евгений Бровкин. Как пишет калужский телеграмм-канал "КО_лужа", "Калугаблагоустройство" по бумагам выполнило некие работы на сумму в 20 млн рублей для МУП "Калугатеплосеть", на самом деле это была фикция. В целом же дело может касаться денег, выведенных через МУП "Калугатеплосеть" на строительство ТЦ "Новый торг".

Впрочем, по мнению Дмитрия Мартышенко, арест Бровкина мало что меняет в ситуации в области в целом: покровители боксёров во власти по-прежнему сидят в своих креслах.