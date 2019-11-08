Росстат впервые назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни

В 2019 году каждый восьмой россиянин придерживался здорового образа жизни или 12 процентов населения страны. Такие данные приводятся в докладе Росстата, сообщает РБК.
Росстат впервые назвал количество россиян, ведущих здоровый образ жизни. Соответствующий показатель появился в плане статистических работ в декабре 2018 года. При подсчете учитывались основные условия ЗОЖ: отсутствие курения, употребление овощей и фруктов, уровень физической нагрузки, а также количество потребления соли и алкоголя.
Больше всего россиян, ведущих здоровый образ жизни, живут в Ингушетии – почти 49 процентов. В Москве только 9 процентов жителей придерживаются ЗОЖ, в Санкт-Петербурге – 7 процентов.
Самые низкие показатели у Чукотского автономного округа (0,4 процента) и Тувы (1 процент). В пятёрку также вошли Ненецкий автономный округ, Хабаровский и Забайкальский края, где этот показатель составляет от двух до трёх процентов.
В 2019 году в России в рамках так называемых майских указов президента Владимира Путина был запущен национальный проект "Демография". Его главные цели — увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. До 2024 года на проект из бюджета планируется потратить более трёх триллионов рублей.
- Ранее Росстат зафиксировал ускорение естественной убыли населения России. В первой половине 2019 года число умерших россиян превышало число родившихся на 199 тысяч человек.
- В конце декабря Росстат сообщал, что в России впервые за 10 лет снизилась численность населения.
- С 2015 года в статистике государственного агентства учитывается население Крыма (около двух миллионов человек). При расчёте данных Росстат использует и демографические показатели полуострова, что может влиять на общую статистику.
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