Медицина катастрофы

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что оптимизации здравоохранения во многих регионах оказалась неудачной. Это заявление Голикова сделала в эфире телеканала "Россия 1". Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов признал, что медицинские учреждения в стране находятся "в ужасном состоянии". Все эти заявления появились после заседания Госсовета и встречи В.Путина с общественностью 28 октября в Светлогорске, где и президент РФ признал проблемы "первичного звена" здравоохранения.

Эти заявления констатируют провал кампании "оптимизации" или это попытка признать "отдельные недостатки" и сохранить лицо? Какими должны быть реформы российской медицины? Как России выйти на уровень медицины европейских стран?

Проблемы российского здравоохранения обсуждают президент Общества доказательной медицины доктор медицинских наук, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ Василий Власов, депутат Государственной Думы РФ Олег Шеин ("Справедливая Россия") , врачи Григорий Бобинов, Ольга Демичева. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 5 ноября в 19:05.