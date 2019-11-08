Верховный суд Ингушетии приостановил рассмотрение иска регионального Минюста, который требует ликвидировать Совет тейпов ингушского народа. Как пояснил адвокат Магомед-Басир Оздоев, процесс приостановлен, так как ведомство ссылалось на решения судов о штрафе и проверке Совета, которые ещё не вступили в силу. Об этом сообщает правозащитный центр "Мемориал".

Поводом для иска Минюста стало то, что Совет тейпов ингушского народа якобы не устранил нарушения, выявленные ранее в ходе проверки. Ведомство требует исключить организацию из единого государственного реестра юридических лиц.

В мае этого года Министерство юстиции России приостановило деятельность Совета тейпов ингушского народа. В организации считают, что такое решение связано с призывом к депутатам Народного собрания Ингушетии не принимать закон об отчуждении части ингушских земель в пользу других субъектов Российской Федерации.​