Третья православная церковь признала новую Православную церковь Украины

Предстоятель Александрийской православной церкви патриарх Феодор II объявил о признании независимой от Московского патриархата Православной церкови Украины. Об этом он заявил в пятницу в Каире. Он уже помянул предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в ходе литургии. Александрийская церковь — третья из 14 общепризнанных, признавших независимость украинской.

В пятницу Феодор II заявил, что хотел бы сообщить о важном событии в присутствии архиереев и посла Греции. "С сегодняшнего дня наш патриархат вписал в диптих автокефальную Православную церковь Украины и блаженнейшего митрополита Епифания, — сказал Феодор. Видеозапись его обращения выложена в ютьюбе.

По его словам, с сегодняшнего дня начинается поминовение Епифания в церквях патриархии. Он сам помянул предстоятеля украинской церкви в ходе службы, видеозапись литургии выложена на странице прихода в фейсбуке.

В декабре 2018 года на Украине объединились в Православную цекрковь Украины несколько непризнанных мировым православием украинских церквей. Её признала Константинопольская праославная церковь, в 2019 года в Стамбуле её глава подписал томос о церковной независимости ПЦУ. Позднее ПЦУ признала Элладская православная церковь.

Против этого решения категорически выступает Русская Православная церковь. Там считают, что Украина — каноническая терроритория Украинской православной церкви, обладающей автономией в составе РПЦ.

В РПЦ называют признание ПЦУ расколом в мировом православии. Московский патриархат прекратил молитвенное общение с Константинопольской и Элладской церквями. В рамках конфликта большая часть русскоязычных приходов в Западной Европе перешли из Константинопольской церкви в РПЦ.

Замглавы Отдела внешнецерковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что РПЦ воприняла новость о решении Александрийской церкви "с глубокой скорбью". Он отметил, что РПЦ не сможет больше поддерживать молитвенное общение с Александрией, но решение по этому поводу будет принимать Синод. Его цитирует агентство РИА "Новости".