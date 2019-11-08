В Австрии бывшего офицера обвинили в шпионаже в пользу ГРУ

Прокуратура Зальцбурга официально предъявила обвинение в шпионаже в пользу России экс-полковнику австрийской армии. По данным ведомства, бывший офицер на протяжении 25 лет работал на ГРУ России. Имя обвиняемого не разглашается. Известно, что ему 71 год. Ранее он дал признательные показания.

Отставного полковника задержали в ноябре прошлого года и затем арестовали. При обыске у него нашли более 250 тысяч евро.

Расследование показало, что первый контакт с ГРУ у австрийца состоялся в 1987 году, а с начала 1990-х годов он стал передавать секретные документы об австрийской авиации и артиллерии в Россию. Следователи считают, что бывший военный мог быть частью агентской сети.

Первыми об инциденте с предполагаемым шпионом в прошлом году сообщили СМИ. Тогдашний министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию. Занимавший пост канцлера Себастьян Куртц назвал деятельность России недопустимой. Москва заявила, что Вена должна была адресовать подозрения России напрямую, а не через прессу.

В июле австрийское министерство внутренних дел объявило в розыск россиянина Игоря Зайцева. По данным полиции, он мог работать на ГРУ и координировать работу бывшего австрийского военного.