​Мосгорсуд обязал издание "Проект" опровергнуть информацию о том, что владельцем и автором телеграм-канала "Незыгарь" является подрядчик Министерства обороны и Администрации президента России. Автор иска — Владислав Клюшин, владелец системы мониторинга СМИ "Катюша", которой пользуются государственные структуры. Он посчитал, что публикация изобличает его как ненадёжного делового партнёра. . Фрагмент расследования, где упоминается Клюшин, должен быть удалён.

Суд постановил полностью отменить решение Савёловского районного суда, который ранее отклонил иск о защите деловой репутации Клюшина к главному редактору "Проекта" Роману Баданину и заместителю редактора Михаилу Рубину. Информация о том, что Клюшин — владелец "Незыгаря" должна быть опровергнута, журналисты должны выплатить предпринимателю компенсации по 50 тысяч рублей.

Баданин в своём фейсбуке заявил, что издание будет обжаловать решение Мосгорсуда. "В данном случае справедливое разбирательство было не нужно. Что логично, учитывая, что Клюшин работает на администрацию президента, "курирующую" судебную систему," — написал он.