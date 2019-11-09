Мосгорсуд обязал издание "Проект" опровергнуть информацию о том, что владельцем и автором телеграм-канала "Незыгарь" является подрядчик Министерства обороны и Администрации президента России. Автор иска — Владислав Клюшин, владелец системы мониторинга СМИ "Катюша", которой пользуются государственные структуры. Он посчитал, что публикация изобличает его как ненадёжного делового партнёра. . Фрагмент расследования, где упоминается Клюшин, должен быть удалён.
Суд постановил полностью отменить решение Савёловского районного суда, который ранее отклонил иск о защите деловой репутации Клюшина к главному редактору "Проекта" Роману Баданину и заместителю редактора Михаилу Рубину. Информация о том, что Клюшин — владелец "Незыгаря" должна быть опровергнута, журналисты должны выплатить предпринимателю компенсации по 50 тысяч рублей.
Баданин в своём фейсбуке заявил, что издание будет обжаловать решение Мосгорсуда. "В данном случае справедливое разбирательство было не нужно. Что логично, учитывая, что Клюшин работает на администрацию президента, "курирующую" судебную систему," — написал он.
- Расследование "Проекта" вышло 28 ноября 2018 года. В нём утверждалось, что Кремль контролирует большую часть анонимных политических каналов в телеграме и использует их для борьбы между чиновниками.
- На "Незыгарь" подписаны более 250 тысяч человек, это один из самых цитируемых телеграм-каналов в России. Там было опубликовано сообщение, в котором утверждается, что журналисты "Проекта" не угадали его авторство. "Они написали чушь-расследование. Без расследования, без проверок, без фактов. И суд это признает", –писал анонимный канал в ноябре.
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