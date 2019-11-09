Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Facebook и YouTube начали удалять посты с именем осведомителя, написавшего жалобу на Трампа

Смотреть комментарии

Социальные сети Facebook и YouTube начали удалять посты и видеозаписи с упоминанием предполагаемого имени осведомителя, написавшего жалобу на президента США Дональда Трампа. Доклад анонимного сотрудница ЦРУ стал основой для начала импичмента 45 президента США.

В Facebook считают, что раскрытие имени информатора нарушает правила социальной сети, защищающие "свидетелей, информаторов и активистов", — сообщает агентство Assotiated Press.

Новость дополняется

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG