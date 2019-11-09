Социальные сети Facebook и YouTube начали удалять посты и видеозаписи с упоминанием предполагаемого имени осведомителя, написавшего жалобу на президента США Дональда Трампа. Доклад анонимного сотрудница ЦРУ стал основой для начала импичмента 45 президента США.

В Facebook считают, что раскрытие имени информатора нарушает правила социальной сети, защищающие "свидетелей, информаторов и активистов", — сообщает агентство Assotiated Press.

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