Против бывшего мэра Элисты возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего мэра Элисты. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается в субботу на сайте следственного управления ведомства по Калмыкии.

Ведомство не называет имя подозреваемого. Однако сообщает, что его подозревают в совершении хищения легкого автомобиля Toyota Camry на посту мэра в 2014-2015 году. По предъявленной статье подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

В указанные СК годы должность руководителя города занимал Сергей Раров. Позднее он работал заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Калмыкии и был уволен с этой должности в мае, сообщал "Московский комсомолец".