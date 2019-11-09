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Против бывшего мэра Элисты возбуждено уголовное дело

Вид на храм в Элисте

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего мэра Элисты. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается в субботу на сайте следственного управления ведомства по Калмыкии.

Ведомство не называет имя подозреваемого. Однако сообщает, что его подозревают в совершении хищения легкого автомобиля Toyota Camry на посту мэра в 2014-2015 году. По предъявленной статье подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

В указанные СК годы должность руководителя города занимал Сергей Раров. Позднее он работал заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Калмыкии и был уволен с этой должности в мае, сообщал "Московский комсомолец".

/**/ /**/ Митинг в Элисте против назначения Дмитрия Трапезникова
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