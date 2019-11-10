Фильм Балагова "Дылда" стал победителем фестиваля в Женеве

Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова стал победителем в главном конкурсе ХХV Женевского международного кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Вссего в конкурсной программе фестиваля было 55 полнометражных фильмов. Организаторы отметили, что фильм Балагова "обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене".

Действие фильма начинается в 1945 году в Ленинграде. Вернувшаяся с фронта высокая девушка Ия ("дылда") страдает от контузии, трудится в госпитале и ухаживает за ребенком оставшейся на фронте подруги Маши. Фильм был вдохновлён первой книгой лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо". Сценарий 27-летний Балагов написал совместно с писателем Александром Тереховым. Фильм повествует о темах, почти не затрагиваемых российским кинематографом, – женская любовь, суррогатное материнство, эвтаназия – на фоне тщательно воссозданного послевоенного Ленинграда.Обе роли исполнили актрисы-дебютантки – Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Премьера фильма состоялась в этом году на 72-м Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд". Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру. Фильм "Дылда" номинирован от России на премию "Оскар".