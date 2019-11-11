Бывший ректор Дальневосточного университета получил 7 лет за растрату

Бывший ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей по делу о растрате 20 миллионов рублей. Об этом сообщает сегодня "Интерфакс".

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке также лишил его звания полковника. Иванец, который ранее находился под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда.

Сергей Иванец был задержан в марте 2016 года. По версии следствия, в 2011 году между ДВФУ и компанией "Современный университет" был заключен контракт на создание информационно-технической системы на сумму около 700 миллионов рублей. Он должен был быть полностью выполнен в 2013 году. В сентябре 2015 года, как считают следователи, Иванец поручил своим подчиненным составить акты о якобы выполненных работах, а затем по этим недостоверным документам перевести на счет более 20 миллионов рублей.

До назначения ректором ДВФУ в июле 2012 года Сергей Иванец занимал пост заместителя министра образования и науки России.