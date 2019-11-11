В воинской части в Бурятии найден мёртвым один из военнослужащих

В Бурятии в воинской части номер 69647 в городе Кяхта 11 ноября был обнаружен мёртвым один из военнослужащих. Личность погибшего установили – это рядовой, служивший по контракту, сообщает "Байкал-Daily" со ссылкой на Следственный комитет.

Сообщается, что следов насильственной смерти на теле военного визуально не обнаружено. В 2018 году в той же воинской части был обнаружен мёртвым 23-летний солдат срочной службы. Причиной смерти тогда назвали самоубийство, однако родственники погибшего в это не верят.