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В воинской части в Бурятии найден мёртвым один из военнослужащих

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В Бурятии в воинской части номер 69647 в городе Кяхта 11 ноября был обнаружен мёртвым один из военнослужащих. Личность погибшего установили – это рядовой, служивший по контракту, сообщает "Байкал-Daily" со ссылкой на Следственный комитет.

Сообщается, что следов насильственной смерти на теле военного визуально не обнаружено. В 2018 году в той же воинской части был обнаружен мёртвым 23-летний солдат срочной службы. Причиной смерти тогда назвали самоубийство, однако родственники погибшего в это не верят.

  • 25 октября во время смены караула в воинской части поселка Горный в Забайкалье рядовой Шамсудтинов застрелил сослуживцев из табельного оружия: убиты восемь человек, еще двое ранены.
  • Комиссия Министерства обороны России не обнаружила фактов насилия в отношении рядового. Ведомство считает, что у солдата-срочника был личностный конфликт с одним из офицеров.
  • Издание Baza накануне со ссылкой на источники опубликовало информацию о том, что в своих показаниях Рамиль Шамсутдинов заявил, что убитые им военнослужащие угрожали его изнасиловать. По словам солдата, сексуальному насилию якобы подвергались все новобранцы.

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