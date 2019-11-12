КС разрешил конфискацию у семьи и друзей коррупционеров

Российские суды имеют право обратить в доход государства имущество не только обвиняемых в коррупции чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых, если они не могут доказать законность его приобретения. Об этом говорится в решении Конституционного суда России, вынесенного по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, членов его семьи и знакомых, пишут "Ведомости".
Заявители усомнились в правомерности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников. По мнению Захарченко, изъятие у его родителей, сестры и друзей имущества на 9 миллиардов рублей было незаконным. Однако Конституционный суд напомнил, что подобная конфискация "относится к особым правовым мерам" и направлена на эффективное противодействие коррупции в России. Никаких нарушений Конституции в конфискации собственности у друзей, родных и знакомых, уличенных в коррупции чиновников, в судебной инстанции не обнаружили. Проверка же законности и обоснованности вынесенных в отношении заявителей судебных решений в полномочия Конституционного суда не входит, разъяснили судьи.
Комментируя решение Конституционного суда, адвокат Захарченко Александр Горбатенко заявил, что теперь фактически в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения.
- Дмитрий Захарченко занимал пост заместителя начальника Управления экономической безопасности МВД России. Он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года его арестовали. В декабре 2017 года по иску Генпрокуратуры суд изъял имущество Дмитрия Захарченко и его семьи, в частности, восемь миллиардов рублей наличными, несколько квартир и четыре автомобиля.
- В середине октября Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД. Вместо 13 лет он проведет в колонии 12 с половиной.
- В конце апреля суд в Москве приговорил отца Дмитрия Захарченко к четырём годам тюрьмы по делу о растрате. Захарченко-старший тогда заявил, что стал "заложником ситуации, связанной с сыном".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.