КС разрешил конфискацию у семьи и друзей коррупционеров

Российские суды имеют право обратить в доход государства имущество не только обвиняемых в коррупции чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых, если они не могут доказать законность его приобретения. Об этом говорится в решении Конституционного суда России, вынесенного по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, членов его семьи и знакомых, пишут "Ведомости".

Заявители усомнились в правомерности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников. По мнению Захарченко, изъятие у его родителей, сестры и друзей имущества на 9 миллиардов рублей было незаконным. Однако Конституционный суд напомнил, что подобная конфискация "относится к особым правовым мерам" и направлена на эффективное противодействие коррупции в России. Никаких нарушений Конституции в конфискации собственности у друзей, родных и знакомых, уличенных в коррупции чиновников, в судебной инстанции не обнаружили. Проверка же законности и обоснованности вынесенных в отношении заявителей судебных решений в полномочия Конституционного суда не входит, разъяснили судьи.

Комментируя решение Конституционного суда, адвокат Захарченко Александр Горбатенко заявил, что теперь фактически в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения.