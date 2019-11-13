Помочь, а не наказать. Михаил Голиченко – о новой наркополитике

Россияне в этом году ещё яснее поняли, что каждый подвержен риску уличения в сбыте или хранении наркотиков, даже если ты их никогда не видел. Как пример, дело журналиста Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркосодержащие вещества. Президент России заявил о том, что смягчения антинаркотического законодательства в стране не будет, и поручил правительству ужесточить наказание за пропаганду запрещенных веществ в интернете. В обществе обсуждались возможности реформы законодательства о наркотиках; в октябре в Москве прошли экспертные слушания на эту тему.

На провальность российской наркополитики указывает статистика: полиция изымает из незаконного оборота всего 1% наркотиков; каждый четвертый заключённый сидит в тюрьме за употребление, а не за коммерческий сбыт; растет число больных ВИЧ и гепатитом.

Нужны серьёзные реформы, но первым делом важно оценить нынешнюю политику и изменить её, опираясь на научные достижения и опыт других государств. Не везде эти попытки сразу приводили к успеху. В Португалии, например, несколько лет формировали комиссию для изучения наркополитики, столько же времени ушло на проведение реформ. В США и Канаде в 1970-е годы парламентские советы на основе тщательного изучения вопроса дали рекомендации, выполнение которых заняло десятилетия. Не во всех странах есть законы о пропаганде наркотиков, а там, где уголовный кодекс предусматривает ответственность за "вовлечение", соответствующие статьи применяются крайне редко.

Когда дело касается табуированного поведения, присущие каждому эмпатия и сострадание куда-то улетучиваются. Люди усвоили мысль: "Наркотики – зло, а те, кто употребляют, – злодеи". Но важно понимать: усилия необходимо сосредоточивать не на наказании наркозависимых, а на их поддержке. Первые шаги к процессу обсуждения проблемы уже сделаны: с 2011 года в ООН направлено несколько докладов, доказывающих порочность наркополитики в России. Всемирная организация дала обязательные рекомендации, которые могла бы рассмотреть специальная комиссия, если бы она существовала. Без осмысления проблемы эффективные реформы не начнутся.

Распространение информации о наркотиках является единственно разумным способом снизить их потребление

Необходимо упомянуть идею ужесточения наказания за пропаганду наркотиков. Войти в даркнет может каждый с любого устройства, бороться с этим невозможно, и попытки гонений на Telegram это подтвердили. На наркорынок попытки запрета не окажут влияния. Распространение честной и объективной информации о наркотиках является единственным разумным способом снизить их потребление. В развитых странах все материалы, в том числе и советы и том, как и куда обращаться за помощью, размещены на официальных сайтах системы здравоохранения и правоохранительных органов. В России таких сведений крайне мало. Способны ли родители адекватно поговорить со своими детьми о наркотиках, не ограничиваясь привычным и малоэффективным "не вздумай употреблять"? Как работать с подростком, если в российском обществе сострадание зависимому от наркотиков человеку порицается само по себе? Тинейджеры не будут искать поддержки там, где кроме порицания и наказания ничего не предлагается. В поисках объективной информации привлекательность даркнета только возрастет, а "запреты на пропаганду" только разогреют интерес к употреблению. В определённой степени наркополитика служит проверкой людей на готовность к переосмыслению того, что кажется эмоционально приемлемым, но по факту является ненаучным и порочным. Общество готово к тому, чтобы наркополитика перестала быть сферой жесткого наказания и бессмысленных репрессий, а направлялась бы воздействием разума, сострадания и уважением прав человека.

Михаил Голиченко – адвокат, кандидат юридических наук

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