Православие, гомеопатия, реинкарнация. Выборы как тест для РАН

На этой неделе в Российской академии наук проходят выборы новых членов и член-корреспондентов. Всего объявлены 76 вакансий академиков и 171 вакансия членов-корреспондентов, 27 из которых – с ограничением по возрасту до 56 лет. Финальное голосование состоится в четверг вечером, а днем в среду должен стать известен окончательный список кандидатов. Претендентов на академические звания в этот раз изучали не только эксперты профильных научных отделений, но и сразу две этические комиссии - по лженауке и по плагиату. Именно они обнаружили среди кандидатов научных руководители списанных диссертаций, гомеопатов, автора православной концепции происхождения видов и эксперта по переселению крысиных душ. Несмотря на работу комиссий, эти люди все еще могут оказаться в окончательном избирательном списке, а затем и в числе академиков.

Это первые выборы в Академии при новом президенте, физике Александре Сергееве из нижегородского ИПФ РАН. Сергеев возглавил РАН осенью 2017 года, его избрание и утверждение в должности Путиным фактически завершило длившийся с 2013 года период реформирования Российской академии наук, в ходе которого РАН лишилась значительной части влияния и полномочий. Сергеев в своей программе обещал ученым вернуть академии авторитет и расширить ее участие в определении научно-технологической политики страны, причем не в оппозиции, а в сотрудничестве с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО), Минобрнауки и другими ветвями власти, в сущности, ответственными за неоднозначную реформу. Этот компромиссный подход позволил Сергееву избраться, получить утверждение в должности и добиться относительной стабильности для РАН, но двусмысленное положение лиазона между научным сообществом и властью доставляет Сергееву немало проблем и часто делает его мишенью для критики. Например, он стал такой мишенью после того, как 30 октября на вручении учрежденной под эгидой РПЦ премии памяти митрополита Макария заявил: “Давайте вместе будем работать над тем, чтобы такие очень важные интегрирующие цели были достижимы. А это возможно, если мы объединим усилия науки и усилия РПЦ в плане идеологического воспитания нашего общества, прежде всего молодежи”. Такие парадные выступления можно было бы считать разменом, но выступление Сергеева в защиту подозреваемого в шпионаже Виктора Кудрявцева, его критика указа Минобрнауки о новых правилах общения с иностранцами или осторожная поддержка в адрес допрошенного директора ФИАН Николая Колачевского не имели очевидных последствий.

Выборы новых членов - традиционно больное место для РАН, каждый раз по их итогам, как например в 2016 году, в научном сообществе обсуждается, кто из авторитетных ученых не попал в академию, а кто из родственников действующих академиков и научных администраторов без особых исследовательских заслуг наоборот, был избран.

Государственные управленцы будут очень внимательно следить за ходом выборов и их итогами



Сергеев особо подчеркнул, что в этот раз выборы в РАН должны пройти максимально прозрачно и справедливо, для этого, в частности, число вакансий академиков и член-корреспондентов было сокращено, а объективные данные о научных заслугах кандидатов (их индекс Хирша) были опубликованы, правда, не по всем отделениям РАН в одинаковой форме.

За успехами Сергеева по организации выборного процесса будут пристально следить не только ученые. Телеграм-канал “Научно-образовательная политика” (обычно выражает точку зрения Миноборнауки и считается аффилированным с министерством) опубликовал такое сообщение: “Государственные управленцы будут очень внимательно следить за ходом выборов и их итогами. Если процессы будут сомнительными с точки зрения прозрачности и демократичности, а в итоге усилятся позиции РАНдикалов, непримиримых консерваторов и сторонников политики “осажденной крепости”, то влияние РАН будут постепенно минимизировать из-за неизбежного кризиса договороспособности. Выборы – это тест не только для всего академического сообщества (насколько оно готово к большему динамизму, открытости и функциональности), но и президенту РАН Александру Сергееву. Проблемы в ноябре будут означать его личный крах как управленца и продемонстрируют его неспособность контролировать ситуацию. Выборы станут тестом и для Президиума РАН – сформировалась ли единая команда управленцев под руководством президента Сергеева или осталась простой суммой групп: "нижегородской", "РАН-МГУ" и других”. Под “РАНдикалами”, вероятно, имеются в виду члены “Клуба 1-го июля”, регулярно выступающего с критикующими российские власти заявлениями. Членом этого клуба формально остается и сам Александр Сергеев.

Гомеопаты

Декларированные Сергеевым требования прозрачности и научной конкурентности выборов уже доставили ему хлопоты - президент даже извинялся на пресс-конференции за вынесенный из академической избы сор. Дело в том, что за проверку кандидатов взялись две комиссии РАН - по фальсификации научных результатов и по борьбе с лженаукой. В докладе комиссии по фальсификации упомянуты 56 кандидатов в академики и член-корреспонденты, у которых были выявлены неоригинальные диссертации, публикационные нарушения (например, когда одна и та же статья публикуется несколько раз в различных журналах) или которые сами участвовали в сопровождении неоригнальных (содержащих множественные заимствования) диссертаций.

Еще более любопытен доклад комиссии по лженауке: в нем всего шесть фамилий, но это люди, занимающиеся так называемыми “релиз-активными препаратами”, то есть гомеопатией, и кандидаты “выразившие псеводнаучные взгляды в других областях науки”.

Релиз-активность - концепция, предложенная членом-корреспондентом РАН Олегом Эпштейном (избран в 2016 году от Отделения медицинских наук), она в общем аналогична гомеопатии: при многократном разведении, в ходе которого в лекарственном препарате не остается ни одной молекулы действующего вещества, якобы высвобождается некая сущность, которая наследует его фармакологическую активность. Эпштейн - генеральный директор компании “Материа Медика”, производящий популярные гомеопатические препараты, например “Анаферон” и “Эргоферон”, их клиническая эффективность вызывает вопросы, а несколько научных статей Эпштейна были отозваны из научных журналов из-за нарушений методологии и сокрытия конфликта интересов. Комиссия РАН по лженауке обнаружила, что четверо кандидатов, баллотирующихся в академию от отделения медицинских наук являются последователями Эпштейна, во всяком случае, публиковали статьи о релиз-активности. Это - Владимир Парфенов, Маринэ Танашян, Дмитрий Пушкарь и Юрий Аляев.

Хотя аффилированная с РАН комиссия по лженауке признала гомеопатию лженаучной еще в 2017 году, президент Академии делал по ее поводу неоднозначные заявления: “Вот гомеопатия — с одной стороны, вроде бы, лженаука. С другой — ну, во всем мире есть гомеопатические аптеки. И факт, что люди, так сказать, выздоравливают. Даже если комиссия РАН по борьбе с лженаукой голосует, что это лженаука,— они не представляют всю РАН. Есть академики, у которых другое мнение”, - заявил он на встрече с популяризаторами науки летом 2018 года.

Вот и на этот раз, комментируя доклад комиссии о кандидатах в академики и член-корреспонденты, Сергеев заявил Российской газете, что гомеопатией можно пользоваться, если “вы считаете, что она вам помогает. А что касается выборов, “в академии наук много людей с разными взглядами. Это демократическая организация, что нам очень дорого. Хорошо, что на трибуну выйдут люди, выскажут свое мнение, им оппонируют другие. Надеюсь, что конечный результат голосования и будет ответом на ваш вопрос”.

8 ноября состоялась встреча представителей Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и Отделения медицинских наук. Вице-президент РАН Алексей Хохлов со ссылкой на главу комиссии академика Евгения Александрова, заявил, что двое из четырех кандидатов с публикациями по релиз-активным препаратам были реабилитированы: комиссия согласилась, что гомеопатия упоминалась в обзорных и административных работах Пушкаря и Танашян и не имеет отношения к их научной деятельности. Впрочем, у того же Пушкаря при этом имеется совместная научная работа с Олегом Эпштейном.

У обоих кандидатов есть статьи, которые потенциально могут нанести вред здоровью людей



“Я не знаю подробностей, как такое решение принималось. Возможно за это медицинское отделение согласилось исключить других сомнительных кандидатов из рекомендательных списков и иного выбора у старших коллег не было. Или было понятно, что медицинское отделение все равно поддержит этих кандидатов. Или что-то ещё. Но меня такое, конечно, не устраивает. По факту у обоих кандидатов есть статьи, которые потенциально могут нанести вред здоровью людей, так как в них говорится о пользе применения сахарных шариков против вполне серьёзных заболеваний. Сложно представить, что такие статьи мог написать честный и компетентный специалист, не имеющий конфликта интересов. Подробности посмотрите в докладе Комиссии РАН”, - прокомментировал решение о реабилитации Танашян и Пушкаря на своей странице в Фэйсбуке член комиссии по лженауке Александр Панчин.

Переселение душ и православное происхождение видов

Еще два фигуранта доклада комиссии по лженауке - Владимир Жиров и Сергей Судаков - не гомеопаты.

Для многих россиян, отягощенных высшим образованием, кратчайшим путем христианизации является научная логика такого уровня строгости и непредвзятости, на котором становится очевидным ее собственное несовершенство



Жиров, доктор биологических наук, директор Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина Кольского НЦ РАН уже является член-корреспондентом РАН и теперь претендует на звание академика. В 2008 году в Вестнике МГТУ была опубликована его работа под названием “Человек и биологическое разнообразие: православный взгляд на проблему взаимоотношений”. Она открывается словами “Времена официального противостояния религии и науки в нашей стране прошли, будем надеяться, бесповоротно”. Автор продолжает: “Для многих россиян, отягощенных высшим образованием (тем более, учеными званиями и степенями), кратчайшим, если не единственным путем христианизации является научная логика такого уровня строгости и непредвзятости, на котором становится очевидным ее собственное несовершенство”. В качестве примера такой логики, Жиров предлагает классифицировать растения и животные от “первозданных организмов”, введя новую биологическую номенклатуру “под патронажем РПЦ”, а некоторые механизмы адаптивной эволюции рассматривает как следствие грехопадения Адама и Евы.

Это - не единственная работа Жирова, которая показалась сомнительной членам комиссии по противодействию лженауке: еще одна статья, соавтором которой выступил биолог Жиров, касается геофизики и была опубликована в 2009 году. Речь в ней - о колебаниях температуры воды в ампуле и ее корреляции с активностью космических лучей и геомагнитным полем Земли. По мнению ряда экспертов, статья содержит множество безграмотных в научном отношении заявлений.

Скандальная работа Сергея Судакова (директор и заведующий лабораторией Научно-исследовательского института нормальной физиологии имени П. К. Анохина, как и Жиров - член-корреспондент, претендующий на звание академика РАН) о “крысах-экстрасенсах” уже стала своеобразным фольклором. Она была опубликована в 2012 году в Бюллетене экспериментальной биологии и медицины и носит название “Бесконтактная передача приобретенной информации от умирающего субъекта к зарождающемуся. Экспериментальное исследование на крысах”. Судаков - основной из трех соавторов.

Самки крыс, зачатые в момент смерти обученных самцов, достоверно быстрее достигали подводной платформы



Вот официальная аннотация этой статьи: “Крыс-самцов Вистар обучали находить скрытую под водой платформу в водном лабиринте Морриса, после чего их умерщвляли, в то время как в том же помещении происходило спаривание интактных животных. Потомство животных, спаривавшихся во время умерщвления обученных и необученных самцов, оценивали по способности к обучению в лабиринте Морриса. Результаты свидетельствуют о том, что самки крыс, зачатые в момент смерти обученных самцов, достоверно быстрее достигали подводной платформы”.

Другими словами, авторы утверждают, что обнаружили эффект передачи информации от живых крыс мертвым - для этого нужно, чтобы зачатие происходило в одном помещении с мертвым телом “умного” животного.

Запесоцкий и "сборище научных карликов"

Публикация доклада комиссии по фальсификации, которая уличила несколько десятков кандидатов на выборах в РАН в публикационной неэтичности, заимствованиях в диссертациях и сопровождении неоригинальных диссертаций, вызвала недовольство президента Академии. По мнению Сергеева, которое он озвучил в интервью РГ, сначала комиссия должна была обсудить свои выводы внутри РАН - с соответствующими отделениями, а уже потом выкладывать в публичный доступ. Порядок, однако, получился обратный и теперь известно, что из 56 фигурантов списка отделениям удалось “отбить” у комиссии 14 кандидатов. Сергеев объяснил это тем, что, хотя нарушения у них были, но “заслуги такого-то конкретного человека, его результаты перевешивают данные нарушения”.

"Большинство функционеров "Диссернета" — резиденты стран Запада"

Больше всего кандидатов - шестерых - удалось отбить отделению общественных наук РАН. Среди них, например, ректор Санкт-Петербургского университета профсоюзов Александр Запесоцкий (член-корр, избирающийся в полные академики). Комиссия обнаружила, что в 2002 году Запесоцкий выступил научным руководителем работы Евгения Фридмана, диссертация которого практически повторяет защищенную за три года до этого работу Ирины Ничипуренко, только если у Ничипуренко речь идет о школах Норильска, то у Фридмана в точности те же данные приводятся уже о школах Сахалина. Экспертная комиссия Отделения общественных наук, впрочем, решила, что “невозможно установить факт заимствования в диссертации, защищенной 17 лет назад”.

Сам же Запесоцкий, отказавшийся встречаться с представителями комиссии по фальсификации, дал вместо этого интервью Московскому Комсомольцу, в котором обрушился на “Диссернет”: “Простодушным гражданам "желтая пресса" действительно преподносит эту публику как "настоящих ученых", "бескомпромиссных борцов с лженаукой". В научной же среде отношение к ним совсем иное. Брезгливое. По-настоящему крупных ученых, насколько мне известно, там нет. Далеко не все имеют степени кандидатов наук. Зато полно, мягко говоря, сомнительных личностей. Ученые ехидно называют активистов "Диссернета" сборищем научных карликов. Говорят, что если поручить подготовку доклада о ректорах уборщицам или парикмахерам, толку будет больше. Если, разумеется, не давать последним западные гранты и американское гражданство, ибо большинство функционеров "Диссернета" — резиденты стран Запада. А глава этого почтенного сообщества давно проживает в США, штат Аризона. Там же зарегистрирован сайт, где публикуются "разоблачения". Наврут с три короба — к суду привлечь проблематично. Можно представить себе, какова структура доходов этих разоблачителей. И кто определяет адресатов для их нападок”.

“Влияние американских служб”

Западное вмешательство в российские академические выборы поспешил увидеть не только Запесоцкий. 8 ноября с заметкой под хлестким названием “Диссернет” может уничтожить РАН” выступило издание Правда.ру. “Положение дел в Российской академии наук сейчас весьма плачевное, такого "кризиса жанра" не наблюдалось за всю почти трехсотлетнюю историю учреждения. Пожалуй, впервые со времен спора Ломоносова и Миллера на российских академиков пытаются оказать, в том числе, и иностранное давление, причем не стесняясь ни скандала, ни шантажа”, - так считает анонимный автор, имея в виду “Диссернет”, исследования которого использовала для подготовки своего доклада комиссия по фальсификациям РАН. “Ситуация, конечно же, полностью устраивает зарубежных покровителей "Диссернета", и российских разрушителей отечественной науки. И хотя детали интриги станут известны в ближайшем будущем, сейчас уже ясно, что, когда случайные люди, не имеющие авторитета и веса в науке, начинают критиковать академиков, в работе которых ничего не понимают, речь идет о ликвидации Российской академии наук, как дееспособной организации”, - утверждается в материале.

Похожие заявления прозвучали и в заметке газеты “Версия” “Госдеп управляет выборами учёных?” Речь в ней - о поездке в США нескольких российских научных журналистов и популяризаторов, в том числе, членов комиссии по лженауке Александра Сергеева и Александра Панчина и члена комиссии по фальсификации Андрея Заякина. “Если участие оппозиционных журналистов в поездке за счет Госдепартамента США особо не удивляет, то присутствие членов Комиссии РАН, да еще и работающих в государственных институтах, безусловно, вызывает вопросы. И, судя по повестке вояжа, присутствие представителей РАН, скорее всего, было ключевой целью организаторов. Едва ли не первым пунктом деловой программы стало посещение американской Академии наук, а сроки поездки были рассчитаны так, чтобы "популяризаторы" вернулись аккурат накануне первых за несколько лет выборов в Академию наук, только уже российскую”, - говорится в тексте. Какова же была, по мнению подписавшегося псевдонимом автора, истинная цель ознакомительной поездки популяризаторов и журналистов по американским университетам и научным музеям (“Музеи, пляжи, Академия наук, Госдеп и гей-парад – трехнедельный американский трип блогеров и журналистов получился более чем изнурительным”, - так сказано в статье)? Срыв выборов в РАН, считает издание: “Возникает закономерный вопрос: насколько законно такое влияние американских служб на российских ученых? Ведь многие из них работают в государственных организациях и институтах, таких как МГУ и Институте проблем передачи информации имени А. А. Харкевича, который, между прочим, занимается исследованиями безопасной передачи российских информационных технологий (курсив - Р.С.), в том числе, и для оборонной отрасли страны”.

Сами участники поездки назвали статью “паникой мракобесов”: “Да, я провел отпуск в Америке. Но не на гей-параде, а в национальной академии наук США, в AAAS (издающей журнал Science), в пяти музеях естественных наук и десятке других музеев, в издательстве American Scientist, в департаменте образования и куче других интересных мест, встречался с Полом Оффитом (педиатром, которой пишет книги о важности прививок) и со Стивеном Барретом (известным борцом с псевдомедициной). Было познавательно, но РАН тут вообще ни при чем”, - рассказал в Фэйсбуке Александр Панчин.

В ответ на заметки с критикой Диссернета, якобы имеющего “зарубежных покровителей” выпустила заявление Российско-американская научная ассоцииация RASA: Мы абсолютно возмущёны мёрзостью появившихся в прессе инсинуаций в адрес комиссии по противодействию фальсификации научных исследований при Президиуме РАН, академика Виктора Анатольевича Васильева, академика Алексея Ремовича Хохлова, научных журналистов, сотрудников диссернета и всех тех, кто бескомпромиссно борется за чистоту Российской науки. Сам факт таких инсинуаций в сочетании с их ничтожным и безумным характером говорит об успешности работы указанных коллег. России нужна настоящая наука, свободная от фальсификаций, вранья и плагиата. Деятельность российских ученых в этом направлении - главный источник оптимизма и надежды на то, что российская наука и российские ученые займут подобающее им место в мире”.

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Выборы в РАН уже начались: на этой неделе прошли голосования по “кандидатам в кандидаты” в секциях РАН (отделения состоят из нескольких секций), которые позже были утверждены голосованием по отделениям. По итогам этого процесса был сформирован окончательный список кандидатов в академики и член-корреспонденты академии, он, впрочем, пока не распространен даже среди самих академиков. Астрофизик, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев рассказал Радио Свобода, что окончательный список кандидатов должен поступить избирателям в середине дня в среду. “Я надеюсь, что если в нем останутся “проблемные” кандидаты, информацию о них удастся широко распространить среди академиков и член-корреспондентов до основных выборов, которые пройдут вечером в четверг”, - сказал Ковалев.

12 ноября в Александром Сергеевым встретился президент России Владимир Путин: он заявил, что “на этот раз” выборы организованы прозрачно. “Среди кандидатов, слава богу, не видно людей, не имеющих выдающихся заслуг перед наукой и не имеющих выдающихся открытий. Все люди очень достойные, имеющие действительно право претендовать на то, чтобы быть избранными и членом-корреспондентом, и действительным членом Академии наук", - сказал Путин.

В ответ Сергеев подчеркнул ценность рекомендаций экспертных комиссий - в том числе, комиссий по лженауке и по фальсификациям.