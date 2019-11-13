"Дыхание медведя". Зачем Макрону критика НАТО и дружба с Кремлем

"С такими союзниками генеральному секретарю Столтенбергу впору попробовать выпить водки с Владимиром Путиным".

Так со смесью иронии и сожаления отреагировал обозреватель издания Politico на нынешние проблемы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он отправляется в США, где встретится с президентом Дональдом Трампом, известным неоднозначным отношением к Североатлантическому союзу. А в начале декабря в Лондоне пройдет очередной саммит НАТО – на фоне усиливающихся противоречий между союзниками.

Дональд Трамп давно заявляет, что европейские участники НАТО не отчисляют достаточных средств на оборону, полагаясь на американский "зонтик безопасности". Это его мнение – не новость. Большей неожиданностью является череда недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, ставшего одним из самых резких критиков НАТО и одновременно главных пропагандистов сближения с путинской Россией.

Как отмечает лондонский журналист и политический аналитик Бен Джуда, Макрон за шесть месяцев:

высказался за возвращение России в Совет Европы

поддержал возвращение России в "большую семерку/восьмерку"

принял Путина

заявил послам о необходимости нормализации отношений с Россией

сказал, что он против тайного поощрения антироссийских настроений

заблокировал расширение ЕС

сказал, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга".

Последнее высказывание было сделано Макроном в интервью британскому еженедельнику The Economist. Французский президент резко критиковал односторонние, по его мнению, действия США и Турции на севере Сирии, и добавил: "Нестабильность нашего американского партнера и общий рост напряженности означают, что идея совместной европейской обороны постепенно получает распространение. Это обновление сильного, стратегически продуманного европейского проекта. Я бы добавил, что на определенном этапе нам придется пересмотреть роль НАТО. По-моему, сейчас у НАТО мы наблюдаем что-то вроде смерти мозга. Надо отдавать себе в этом отчет".

Союзники по НАТО Макрона не поддержали. Йенс Столтенберг высказался в том смысле, что Североатлантический союз рано хоронить, поскольку он является "фундаментом европейской безопасности и трансатлантического партнерства". Разрыв между Америкой и Европой представлял бы собой серьезнейшую угрозу миру, предупредил руководитель НАТО.

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая на днях в Берлине, заявил, что союз НАТО – "возможно, самый важный в мировой истории", хотя ему "предстоит меняться, чтобы соответствовать требованиям времени". Помпео предостерег против иллюзий в отношении авторитарных режимов, таких, как Китай или Россия, которая, по его словам, "возглавляемая бывшим офицером КГБ, нападает на своих соседей и убивает политических оппонентов".

Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на заявление Макрона холодно: "Эммануэль Макрон выбрал резкие выражения. Они не совпадают с моими взглядами на сотрудничество в рамках НАТО. Трансатлантическое партнерство для нас необычайно важно". Давняя соратница Меркель – экс-министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, заступающая 1 декабря на пост председателя Еврокомиссии, назвала НАТО "великолепным щитом свободы и мощнейшим оборонительным альянсом в мире".

Президент Макрон не чувствует жаркого дыхания русского медведя на шее



Наиболее резкой была отповедь со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого: "Это безответственно. НАТО – самый важный военно-политический союз в том, что касается защиты свободы и мира. Возможно, проблема здесь не в недостатке сотрудничества со стороны США, а в недостатке взаимности со стороны некоторых европейских союзников". И добавил, коснувшись предложений Макрона относительно улучшения связей с Москвой: "Мы были бы рады сотрудничеству с мирной и демократической Россией, но пока она таковой не является. Президент Макрон находится в иной ситуации – он не чувствует жаркого дыхания русского медведя на шее".

В Москве президента Франции, наоборот, похвалили. Представитель МИД РФ Мария Захарова так отреагировала на заявление Макрона о "смерти мозга": "Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Четкое определение нынешнего состояния НАТО".

Европейские аналитики ломают голову над тем, что стоит за политическим поворотом Эммануэля Макрона.

"Вот еще кое-что из сказанного Макроном в его интервью: России следует обладать правом вето на расширение ЕС и НАТО; в Сирии мы пытались сбросить Асада вопреки воле [сирийского] народа. Даже Путин стесняется так высказываться".

Группа экспертов Европейского совета по международным отношениям (ECFR) считает, что у Макрона есть "большие идеи" относительно России и ее отношений с Европой, но они сформулированы лишь в самом общем плане: "Он чувствует необходимость восстановить отношения с Россией – хотя бы потому, что никто другой этого не чувствует, а последствия того, что Европа может остаться в одиночестве в случае какой-то сделки между США и Россией или лицом к лицу с российско-китайским альянсом, были бы, по его мнению, очень тяжелыми". Для этого, по мнению аналитиков, Макрон попытается постепенно заменить НАТО в обеспечении безопасности Европы сугубо европейскими оборонительными структурами, договориться с Россией о разграничении сфер интересов и с этой целью закончить украинский конфликт на приемлемых для Кремля условиях.

Держать американцев подальше, немцев – пониже, русских – привлечь, а страны Восточной Европы попросить заткнуться



Своим взглядом на ситуацию делится корреспондент Радио Свободная Европа / Радио Свобода при европейских структурах в Брюсселе Рикард Йозвяк: "В то время как Британия увязла в перипетиях Брекзита, Меркель постепенно уходит со сцены, четко не обозначив преемника, а США всё меньше занимаются Европой, Макрон пытается стать европрезидентом – но с весьма французской душой. Как недавно сказал мне представитель одной из стран НАТО при штаб-квартире союза, «он во многих отношениях абсолютный неоголлист. Его схема – держать американцев подальше, немцев – пониже, русских – привлечь, а проамерикански и антимосковски настроенные страны Центральной и Восточной Европы попросить заткнуться». Я не раз слышал от французских политиков, что мир и стабильность в Европе невозможны без позитивного вовлечения России. Если Германия будет хранить молчание, а Франция продолжит действовать в том же духе, не стоит удивляться, если санкции ЕС против Кремля будут несколько смягчены, а то и вовсе отменены в скором будущем".

Российский политический аналитик Владимир Фролов отмечает, что реализации планов Макрона по сближению с Москвой "мешают три обстоятельства – скептическое отношение к самому Макрону (он пока воспринимается Кремлем как легковесный человек, который много и красиво говорит, но реализовать сказанное не может), сохраняющаяся влиятельность взгляда, что России выгоднее было бы не укрепление ЕС (которого добивается Макрон), а дальнейшее ослабление и даже дезинтеграция Евросоюза, и, как новый фактор, оглядка на Китай. Сближение России с Европой, которое Макрон и другие будут подавать как «хитрый план» вывода Москвы из альянса с Пекином, может создать некомфортную для РФ ситуацию в отношениях со своим стратегическим соседом".

Впрочем, Эммануэль Макрон нашел собственную дорогу в Пекин. В ходе его визита в КНР на прошлой неделе были подписаны двусторонние экономические соглашения на $15 млрд – в авиастроении, энергетике, сельском хозяйстве и других областях. Накануне поездки в Китай французский президент обещал, что затронет на переговорах с лидером этой страны Си Цзиньпином "табуированные темы" – волнения в Гонконге и преследования этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне. После встречи с "товарищем Си" Макрон сообщил, что поговорил с ним о Гонконге, но звучал примирительно – мол, "призвал к диалогу, сдержанности и деэскалации напряженности".

Похоже, у Парижа сейчас не больше желания ссориться с Пекином, чем у Москвы. Но говорить о возможности союза Франции, России и Китая пока не берутся даже политологи, обладающие очень богатым воображением.