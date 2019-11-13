Бывшего бухгалтера "Седьмой студии" уволили из театра "У Никитских ворот"

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева уволена из московского театра "У Никитских ворот". Это выяснилось во время её выступления в суде по делу о растрате "Седьмой студией" бюджетных средств. Экс-главный бухгалтер проходит по этому делу ключевым свидетелем. Обвинение во многом строится на её показаниях.

В момент заведения уголовного дела на руководство "Седьмой студии" Масляева уже работала в театре "У Никитских ворот". После того как она признала вину и дала показания на своих бывших коллег, как утверждают они сами, – лживые, с Масляевой сняли арест и она снова вышла на работу.

В августе этого года художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский уведомил департамент культуры Москвы о желании уволить Масляеву. Он мотивировал это тем, что её присутствие на работе повредит коллективу.

Дело "Седьмой студии" рассматривается в Мещанском суде Москвы уже во второй раз. Подсудимыми по нему являются руководитель и режиссёр Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер Алексей Малобродский, директор Юрий Итин, а также бывший директор Департамента государственной поддержки искусства Министерства культуры Софья Апфельбаум. По версии следствия, они похитили 133 миллиона рублей, выделенных на театральный проект. Никто из подсудимых вину не признаёт.

Повторное рассмотрение было назначено после того, как Мосгорсуд и Верховный суд признали неправомерным принятое Мещанским судом решение о возврате дела в прокуратуру. В мотивировочной части постановления Мосгорсуда говорилось, что следствие предъявило обвинение подсудимым в том объёме, в котором посчитало его доказанным.

В августе Мещанский суд Москвы огласил результаты экспертизы по делу о хищении средств в "Седьмой студии". Согласно заключению, театральный проект, на который дало деньги государство, стоил дороже выделенной субсидии и стал важным культурным событием десятилетия. Из этого следует, что Серебренников не украл, а даже сэкономил государственные деньги.