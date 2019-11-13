Организатора "убийства" Бабченко освободили от тюремного срока

Киевский апелляционный суд освободил от отбывания тюремного срока бизнесмена Бориса Германа, осуждённого за организацию покушения на российского блогера Аркадия Бабченко. Представитель украинской прокуратуры заявила, что суд удовлетворил жалобу осуждённого, приняв во внимание состояние его здоровья.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Прокуратура выступала против освобождения. О том, будет ли ведомство обжаловать решение суда, не сообщается.

29 мая 2018 года в СМИ и соцсетях появились сообщения об убийстве Бабченко в Киеве. Информацию о смерти блогера подтвердили официальные лица. На следующий день выяснилось, что Бабченко жив, а его "убийство" - инсценировка Службы безопасности Украины (СБУ) для раскрытия масштабного заговор. По данным СБУ, на Украине готовилось убийство нескольких десятков украинских журналистов и общественных деятелей.

Герман был арестован вскоре после инсценировки убийства. Вначале свою вину он отрицал. Он заявлял, что в деле Бабченко он сотрудничал со Службой внешней разведки Украины. По словам Германа, по ее заданию он выходил на связь с российским предпринимателем Вячеславом Пивоварником. Тот предоставил ему список лиц, убийство которых на территории Украины Герман должен был организовать. Среди них, по словам подозреваемого, фамилия Бабченко отсутствовала. Позднее Герман изменил порказания и признал в суде, что действовал по заказу лиц, связанных с российскими спецслужбами. В закрытом процессе он был приговорен к четырём с половиной годам лишения свободы.

В России отрицают какую-либо причастность к подготовке покушения на Бабченко. История с инсценировкой убийства вызвала неоднозначную реакцию в украинском обществе и в мире. Ряд журналистских организаций осудили использование подобных методов спесцлужбами.