В Благовещенске по делу о стрельбе задержан охранник колледжа

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении персонала колледжа в Благовещенске, где студент в четверг открыл стрельбу из ружья. В рамках дела задержан охранник, пропустивший студента с оружием в здание. Об этом сообщает "РИА Новости". Студент пронёс ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете, заявили агентству в региональном управлении СК.

Ранее официальный представитель Росгвардии сообщил, что охранник, работавший в колледже, не имел разрешения на охранную деятельность.

В четверг стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске устроил 19-летний студент. Погиб один учащийся ещё трое получили ранения. Один из раненых находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Когда на место прибыли полицейские, нападавший вступил с ними в перестрелку, был заблокирован в аудитории и покончил с собой. По предварительным данным полиции, причиной трагедии стал конфликт сверстников.

По данным телеграм-канала Baza, имя стрелка - Даниил Засорин. Он пришел на занятия с ружьем Иж-81. Оружие было спрятано под верхней одеждой.

Точную картину происшествия пока составить сложно. По одной из версий, Засорин стал курить в коридоре, когда ему сделали замечание – он открыл огонь. По другим данным, во время занятий студент вышел в туалет и вернулся с ружьем. Засорин якобы зашел в аудиторию и направил оружие на однокурсников и выгнал преподавательницу, которая из ближайшего магазина вызвала полицию.

Засорин стрелял в сокурсников из личного ружья. Несколько месяцев назад он получил разрешение на ношение оружия. Само ружье он купил в августе. Студент второго курса колледжа на условии анонимности рассказал корреспонденту Сибирь.Реалии, что , по слухам, Засорин взялся за ружьё после того, как его девушку изнасиловали. Появилась также информация, что, возможно, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений", сообщается на сайте Следственного комитета России.