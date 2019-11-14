Вставшая на колени перед Медведевым пенсионерка заявила, что ее унизили

Жительница алтайского села Санниково Татьяна Кадукина, вставшая на колени перед премьер-министром Дмитрием Медведевым, заявила, что сделала это случайно. Пенсионерка утверждает, что ей подставил подножку кто-то из охраны главы правительства России. Она считает, что таким образом её хотели "сильно унизить" перед премьер-министром.

"Я не собиралась падать на колени. Это силовики. Они не пропускали. Получилось так, что я пробегала вперёд, и подножку поставили. И получилось, как будто я встала на колени. Это специально поставили подножку, чтоб меня унизить сильно. Там возле силовиков и другие стояли люди - из администрации", - сообщила Кадукина изданию "Подъём".

По словам пенсионерки, она хотела бы, чтобы власти наказали всех виновных в отсутствии тепла и горячей воды в её доме, включая и главу сельского совета, главу коммунальной компании, а также главу района, который "просто место протирает". При этом, последний уже предупредил жителей, что горячей воды они не увидят, как минимум, до весны, а возможно, и до следующего отопительного сезона.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором Кадукина встает на колени перед Дмитрием Медведевым и просит разобраться с отсутствием в ее доме горячей воды в течение трех лет. Инцидент произошел в алтайском селе Санниково, где российский премьер провел совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов. Охрана подняла пенсионерку, и она задала свой вопрос. Кадукина пожаловалась, что "устала ходить по всем инстанциям", а к губернатору региона её не пускают. Глава правительства пообещал, что глава края Виктор Томенко лично займется вопросом. Позже в Следственном комитете заявили, что начали проверку отсутствия горячей воды у жителей села.