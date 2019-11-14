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Политика

"Направлены против власти". За что в Петербурге сняли плакаты с выставки

Один из снятых с выставки плакатов Юрия Орлова.

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На выставке петербургского Союза художников изъяты плакаты о коррупции, пенсионной реформе и служащих Росгвардии. 6 работ из сорока были убраны из экспозиции, затем их забрали сотрудники силовых структур – на экспертизу.

Как заявил "Фонтанке" один из руководителей петербургского Союза художников Петр Конош, плакаты были сняты после жалобы в полицию человека, которому они показались "непатриотичными". Конош в беседе не возражал против претензий правоохранительных органов, заявив: "У нас должны быть творческие плакаты, а не политические". В четверг в Союзе художников должно было состояться собрание, на котором, как предполагалось, авторы шести плакатов будут подвергнут критике. По словам Коноша, им обьявят выговоры.

Один из этих авторов, художник Юрий Орлов, в интервью Радио Свобода рассказал о произошедшем на выставке и о своих работах:

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Юрий Орлов - о цензуре на выставке Санкт-Петербургского Союза художников
by Радио Свобода

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"Ежегодно в Петербурге в Союзе художников проводится осенняя выставка – результаты работы художников за год. На ней обычно представлены все секции, в среди них – таких как живопись, скульптура, граффити, – существует и секция плаката. Ей обычно выделяется отдельный зал, туда обычно вешается 40-50 работ самых разнообразных авторов. В этот раз все проходило по заведенному порядку: за три дня авторы приносят свои работы, выставочный комитет отбирает лучшие и из них формирует экспозицию. Вечером 7-го ноября происходит торжественное открытие.

Поступила письменная жалоба, – то ли в милицию, то ли в ФСБ, – что плакаты содержат антисоциальные призывы

4-го ноября я, как полагается, принес восемь плакатов, из выставкома был один человек, мы вместе с ним посмотрели плакаты, четыре из них были приняты на выставку. 7-го открылась выставка, а в субботу, 9-го, кто-то из коллег позвонил председателю секции и сообщил, что в зале не хватает шести плакатов. Потом перезвонил председатель Союза художников Петербурга, господин Базанов, и сообщил, что утром он со своим заместителем и еще неким человеком, то ли из органов, то ли нет, вынужден был снять эти плакаты, так как поступила письменная жалоба, – то ли в милицию, то ли в ФСБ, – что плакаты содержат антисоциальные призывы, направлены против власти, не соответствуют закону "об оскорблении власти" от 18 марта".

Выставка со снятыми плакатами
Выставка со снятыми плакатами

По словам Юрия Орлова, один из его коллег даже устроил в зале выставки мини-акцию протеста против изъятия плакатов:

"Наш коллега в субботу пришел на экспозицию и повесил на зияющие пустоты листочки с надписью "цензура", и у нас вместо шести плакатов образовалось шесть таких листочков "Цензура". Забрали шесть плакатов пяти авторов, у меня – два. Чем они руководствуются – мне сказать сложно. Но тем не менее, было сказано, что у меня "совсем все ужасно", потому что у меня на одной из работ изображен профиль Владимира Владимировича Путина. На этом плакате из полковничьих погон как бы собраны эти зубцы кремлевской стены, и в просветах между этими зубцами виден профиль Владимира Владимировича. И надпись: "За полканами-ворами как за кремлевской стеной". Хотя каждый месяц пишется о коррупционерах-полковниках, которых, наверное, скоро можно будет десятками измерять, – каждый месяц у нас как бы происходит борьба с коррупцией, – но почему-то такой плакат показался ужасно опасным. Я не понимаю, какие устои нашей великой государственности я в 60 лет могу потрясти, но, видимо, это очень опасно".

Еще одна изъятая работа Орлова посвящена пенсионной реформе. "Я считаю, чо реформа была полностью провалена. Изображение там такое: это рукоятка инвалидной трости, на ней сидит петух, кукарекает, и надпись: "Пенс, пора арбайтен!".

Еще один плакат Юрия Орлова, снятый с выставки
Еще один плакат Юрия Орлова, снятый с выставки

В Санкт-Петербургском Союзе художников не смогли оперативно прокомментировать Радио Свобода историю с изъятием плакатов на выставке. Издание "Фонтанка" отправило запрос об изъятых плакатах в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, однако к вечеру 14 ноября не получило на него ответа.

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