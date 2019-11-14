"Направлены против власти". За что в Петербурге сняли плакаты с выставки

На выставке петербургского Союза художников изъяты плакаты о коррупции, пенсионной реформе и служащих Росгвардии. 6 работ из сорока были убраны из экспозиции, затем их забрали сотрудники силовых структур – на экспертизу.

Как заявил "Фонтанке" один из руководителей петербургского Союза художников Петр Конош, плакаты были сняты после жалобы в полицию человека, которому они показались "непатриотичными". Конош в беседе не возражал против претензий правоохранительных органов, заявив: "У нас должны быть творческие плакаты, а не политические". В четверг в Союзе художников должно было состояться собрание, на котором, как предполагалось, авторы шести плакатов будут подвергнут критике. По словам Коноша, им обьявят выговоры.

Один из этих авторов, художник Юрий Орлов, в интервью Радио Свобода рассказал о произошедшем на выставке и о своих работах:

"Ежегодно в Петербурге в Союзе художников проводится осенняя выставка – результаты работы художников за год. На ней обычно представлены все секции, в среди них – таких как живопись, скульптура, граффити, – существует и секция плаката. Ей обычно выделяется отдельный зал, туда обычно вешается 40-50 работ самых разнообразных авторов. В этот раз все проходило по заведенному порядку: за три дня авторы приносят свои работы, выставочный комитет отбирает лучшие и из них формирует экспозицию. Вечером 7-го ноября происходит торжественное открытие.

Поступила письменная жалоба, – то ли в милицию, то ли в ФСБ, – что плакаты содержат антисоциальные призывы

4-го ноября я, как полагается, принес восемь плакатов, из выставкома был один человек, мы вместе с ним посмотрели плакаты, четыре из них были приняты на выставку. 7-го открылась выставка, а в субботу, 9-го, кто-то из коллег позвонил председателю секции и сообщил, что в зале не хватает шести плакатов. Потом перезвонил председатель Союза художников Петербурга, господин Базанов, и сообщил, что утром он со своим заместителем и еще неким человеком, то ли из органов, то ли нет, вынужден был снять эти плакаты, так как поступила письменная жалоба, – то ли в милицию, то ли в ФСБ, – что плакаты содержат антисоциальные призывы, направлены против власти, не соответствуют закону "об оскорблении власти" от 18 марта".

По словам Юрия Орлова, один из его коллег даже устроил в зале выставки мини-акцию протеста против изъятия плакатов:

"Наш коллега в субботу пришел на экспозицию и повесил на зияющие пустоты листочки с надписью "цензура", и у нас вместо шести плакатов образовалось шесть таких листочков "Цензура". Забрали шесть плакатов пяти авторов, у меня – два. Чем они руководствуются – мне сказать сложно. Но тем не менее, было сказано, что у меня "совсем все ужасно", потому что у меня на одной из работ изображен профиль Владимира Владимировича Путина. На этом плакате из полковничьих погон как бы собраны эти зубцы кремлевской стены, и в просветах между этими зубцами виден профиль Владимира Владимировича. И надпись: "За полканами-ворами как за кремлевской стеной". Хотя каждый месяц пишется о коррупционерах-полковниках, которых, наверное, скоро можно будет десятками измерять, – каждый месяц у нас как бы происходит борьба с коррупцией, – но почему-то такой плакат показался ужасно опасным. Я не понимаю, какие устои нашей великой государственности я в 60 лет могу потрясти, но, видимо, это очень опасно".

Еще одна изъятая работа Орлова посвящена пенсионной реформе. "Я считаю, чо реформа была полностью провалена. Изображение там такое: это рукоятка инвалидной трости, на ней сидит петух, кукарекает, и надпись: "Пенс, пора арбайтен!".

В Санкт-Петербургском Союзе художников не смогли оперативно прокомментировать Радио Свобода историю с изъятием плакатов на выставке. Издание "Фонтанка" отправило запрос об изъятых плакатах в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, однако к вечеру 14 ноября не получило на него ответа.