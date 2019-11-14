Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заблокировал принятую Конгрессом резолюцию о признании геноцида армян в Турции после встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он заявил, что сенаторы не должны приукрашать или переписывать историю, — сообщает сайт The Hill.

Конгресс принял резолюцию о признании геноцида в октябре подавляющим большинством голосов — за проголосовали 405 депутатов, 11 — против. В документе говорилось о признании Соединенными Штатами термина "геноцид армян", означающего убийство полутора миллиона армян в 1915 году в Османской империи и осуждении этих действий. Голосование произошло вскоре после начала военной операции Турции в Сирии, направленной против сирийских курдов.

Чтобы признание геноцида стало официальной позицией Вашингтона, резолюция должна быть одобрена Сенатом и подписана президентом Трампом. В Турции решение Конгресса было раскритиковано политиками высшего уровня. Президент Эрдоган назвал его бессмысленным и оскорбительным для народа страны.