The Bell: Альфа-банк арестовал активы министра Абызова в Сингапуре

Альфа-банк арестовал в Сингапуре активы и имущество бывшего министра Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает The Bell.

Под арест попали криптовалюты, недвижимость и несколько компаний. Банк взыскал их в счет долгов на сумму в 10 миллиардов рублей принадлежавшей Абызову компании Е4.

Михаил Абызов был задержан 26 марта 2019 года и на следующий день арестован. По версии следствия, он похитил 4 миллиарда рублей у двух энергетических компаний в Сибири. Он свою вину не признаёт. В августе этого года в отношении Абызова было возбуждено ещё одно уголовное дело о незаконном предпринимательстве.

Абызов был министром в кабинете Дмитрия Медведева с 2012 по 2018 годы. До этого он занимал руководящие должности в крупных энергетических и добывающих компаниях и был членом правления РАО "ЕЭС России". Он входит в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes, издание оценивает его состояние до ареста в 600 миллионов долларов.