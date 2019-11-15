В Кирове возбудили дело на эксперта за алкоголь в крови ребёнка

В Кировской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови шестилетнего мальчика, сбитого насмерть полицейским. Об этом сообщает RT.

По версии следствия, Насонов грубо нарушил должностные инструкции. В частности, провёл вскрытие только через два дня, не взял на анализ образцы внутренних органов и тканей, мочи и волос, а также отправил анализ крови в лабораторию с опозданием на три дня.

Родственники мальчика добивались возбуждения дела о выдаче заведомо ложного заключения эксперта, однако их ходатайство следователи отклонили.

В июле 2019 года в селе Буйское Кировской области шестилетний мальчик выехал на велосипеде на проселочную дорогу, где его насмерть сбил автомобиль. За рулем машины был 45-летний оперативный дежурный пункта полиции Сергей Мельников, который находился в отпуске.

По данным экспертизы, у ребёнка в крови было 0,51 промилле этанола, что считается легким опьянением. Сам полицейский в момент аварии не был пьян. Он продолжает работать в МВД.

Родственники погибшего ребёнка потребовали объективного и всестороннего расследования, опасаясь, что виновный в аварии может уйти от наказания. 15 октября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил назначить повторные судебно-медицинские экспертизы.

Это уже второй такой случай, получивший огласку в СМИ. В 2017 году в подмосковной Балашихе местная жительница Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего мальчика, в крови которого нашли 2,7 промилле алкоголя. Некоторые наркологи называли эту дозу смертельной для ребёнка его возраста. Эксперта обвинили в халатности и приговорили к десяти месяцам исправительных работ. Повторная экспертиза следов алкоголя в крови ребёнка не обнаружила.