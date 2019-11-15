Пелоси: Трампу могут предъявить обвинения во взяточничестве

В комитете по разведке Палаты представителей США сегодня на открытых слушаниях даст показания бывший посол Соединённых Штатов в Киеве Мари Йованович.

Открытые слушания в рамках расследования о возможности импичмента президента США Дональда Трампа начались в среду. Тогда показания в Конгрессе давали Уильям Тейлор, возглавивший посольство на Украине после отставки Йованович весной этого года, и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Джордж Кент.

Демократы и республиканцы - как и ранее - разошлись в оценке их показаний.

Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси накануне заявила, что показания чиновников могут свидетельствовать о том, что президент виновен во взяточничестве. Так она охарактеризовала утверждения, что Трамп распорядился заморозить военную помощь Украине до тех пор, пока власти этой страны не начинут расследования, которые могут нанести ущерб его политическим оппонентам - прежде всего бывшему вице-президенту Джо Байдену.

Взаточничество в конституции прямо названо преступлением, совершение которого может служить основанием для импичмента. Ранее демократы характеризовали действия Трампа как злоупотребление властью.

Пелоси подчеркнула, что члены Палаты представителей пока не приняли решение о том, объявят ли они импичмент Трампу.

На слушаниях в среду особое внимание привлёк рассказ Тейлора о телефонном разговоре между Трампом и послом США в ЕС Гордоном Сондландом, который состоялся вскоре после разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле. В этом разговоре, по утверждениям Тейлора, Трамп интересовался у Сондланда перспективами украинского расследования против сына Байдена.

CNN со ссылкой на источники в разведке предполагает, что этот разговор мог прослушиваться российскими спецслужбами.

Республиканцы утверждают, что свидетели рассказывают о том, о чём знают из вторых или третьих уст, и потому на их показаниях нельзя основывать обвинения. Кроме того, они утверждают, что речь идёт о политических разногласиях между бюрократией и Трампом, а не о нарушении закона со стороны президента.

Дональд Трамп также отрицает все обвинения. Накануне в Белом доме он показал нескольким сенаторам-республиканцам расшифровку своего телефонного разговора с Зеленским, который произошёл в апреле. Утверждается, что в нём речь о расследовании против Байдена не шла. Трамп также сослался в твиттере на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что посол Сондланд не связывал в разговоре с ним помощь Украине с делом Байдена.