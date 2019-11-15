Белый Дом опубликовал транскрипт первого разговора Трампа с Зеленским

Белый Дом в пятницу опубликовал транскрипт первого разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Разговор произошёл в апреле 2019 года сразу после избрания Зеленского президентом Украины.

Текст был опубликован ровно в тот момент, когда в Палате представителей начались очередные открытые слушания по вопросу о возможности импичмента Трампа, которого подозревают в оказании давления на Украину с целью навредить его политическим оппонентам в США.

В начале разговора Трамп поздравляет Зеленского с победой на выборах, утверждая при этом, что "знает многих людей на Украине", которым "нравится Зеленский", и которые ожидали, что он победит. Избранный президент Украины благодарит президента США.

Зеленский пригласил Трампа на свою инаугурацию и заявил, что для многих в его команде Трамп служит примером.

Президент США пообещал, что его страна "как минимум" будет представлена на инаугурации на очень высоком уровне (делегацию США возглавил министр энергетики Рик Перри - РС).

Зеленский пригласил Трампа посетить Украину, сказав, что трудно описать, насколько дружелюбны её люди и как вкусны блюда украинской кухни. Трамп в ответ напомнил об украинских участницах конкурса Miss Universe и заявил: "Когда вы будете готовы, я буду рад пригласить вас в Белый Дом. Нам нужно многое обсудить, но мы всегда будем на вашей стороне".

Зеленский ответил, что принимает приглашение и будет практиковаться в английском, чтобы говорить с Трампом при встрече на этом языке. Трамп ответил, что сожалеет, что не может поговорить с Зеленским по-украински.

В транскрипте ничего не говорится о Джо Байдене, его сыне, компании Burisma, заморозке военной помощи Украине и прочих вопросах, которые оказались в центре расследования по импичменту Трампа.

Владимир Зеленский пока не получил приглашения в Белый Дом. Ряд свидетелей по делу об импичменте утверждали, что условием приглашения украинскому президенту подчинённые Трампа называли возобновление на Украине расследования в отношении сына Джо Байдена - его политического опонента.

Документ, как и транскрипт ранее опубликованного разговора с Зеленским от 25 июля, содержит примечание, что речь не идёт о дословной записи разговора.