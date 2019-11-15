Минюст РФ включил "Север.Реалии" в список иностранных агентов

Министерство юстиции России 15 ноября включило проект Русской службы Радио Свобода Север.Реалии в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Внести Север.Реалии в реестр ранее потребовала комиссия Государственной Думы, созданная для расследования иностранного вмешательства в прошедшие в сентябре этого года в России выборы.

Закон об иностранных агентах принят в России в 2012 году. Согласно его положениям, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. При этом критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены. Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. Сайт Север.Реалии стал десятым СМИ, включённым с той поры в реестр иностранных агентов. Кроме этого сайта, в список внесены "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также несколько русскоязычных проектов медиакорпорации, в том числе телеканал "Настоящее Время".

РСЕ/РС, выполняя вытекающие из закона об иностранных агентах требования, в то же время считает его применение несправедливым и политически мотивированным, подчёркивая, что медиакорпорация проводит независимую редакционную политику и не является агентом ни одного из государств.

Российские представители многократно утверждали, что "закон о СМИ – иностранных агентах" является "зеркальной реакцией" на требования американского законодательства о регистрации телеканала RT в качестве "иностранного агента". "Руководство РСЕ/РС приветствовало бы такую ситуацию, при которой медиакорпорация действовала бы в России на тех же условиях, на которых телеканал RT работает в США, сообщалось в заявлении руководителей медиа-корпорации, - сообщалось ранее в одном из заявлений РСЕ/РС, - RT осуществляет круглосуточное телевещание в кабельных сетях по всей территории США, в то время как доступ к кабельным сетям и эфирному теле- и радиовещанию для иностранных СМИ в России значительно ограничены".

Сайт Север.Реалии открыт в сентябре 2019 года Русской службой Радио Свобода в целях предоставления объективной сбалансированной информации о жизни северо-западных регионов Российской Федерации. "Радио Свободная Европа/Радио Свобода видит свою задачу в продвижении демократических ценностей и институтов путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни, - сообщается в программном заявлении редакции, - Журналисты Радио Свобода предоставляют своей аудитории то, чего она не может получить с помощью местных средств массовой информации: новости без цензуры, ответственный обмен мнениями, открытое обсуждение проблем. Мы считаем своей первостепенной задачей подробный и объективный рассказ о жизни разных российских регионов. Редакция Север.Реалии продолжает эту стратегическую линию Русской службы Радио Свобода".