Дмитрия Энтео арестовали из-за акции с баннером перед Кремлём

Суд в Москве арестовал на пять суток координатора движения "Декоммунизация" Дмитрия Энтео. Его обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия из-за акции с баннером "СТОП (!) ГУЛАГ" перед Кремлём. Об этом сообщает "Медиазона".

Накануне Энтео был задержан в московском аэропорту Шереметьево. Ранее активист сообщал, что домой к нему пыталась попасть полиция.

8 ноября участники проекта "Декоммунизация" и группы Pussy Riot вывесили баннер с надписью "Стоп (!) ГУЛАГ" и фотографиями тех, кого они считают политзаключенными, на Большом Москворецком мосту возле Кремля. Среди них были обвиняемые по "московскому делу", делу "Нового величия", глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев, осужденный по "дадинской статье" Константин Котов .