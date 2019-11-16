Россия вернёт Украине корабли, захваченные в Керченском проливе

Россия вернёт Украине три военных корабля, захваченных после инцидента в Керченском проливе. Передача должна произойти до саммита "нормандской четвёрки", запланированного на 9 декабря. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на два неназванных источника.

25 ноября 2018 года российские пограничники захватили украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые пытались пройти в Азовское море через Керченский пролив. Были задержаны 24 украинских военнослужащих – экипаж этих кораблей.

Моряки были обвинены в нарушении российских законов и через девять месяцев обменяны на арестованных на Украине россиян. Корабли удерживаются в керченском порту в аннексированном Крыму.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна вернуть катера и буксир украинской стороне. Москва заявила, что не признаёт юрисдикцию суда в этом вопросе. Киев не менее семи раз обращался к Москве с требованием вернуть захваченную технику, это решение не было выполнено.

По данным источников "Коммерсанта", сейчас Украина и Россия согласовывают даты и место передачи. При этом возврат произойдет не в порту, а в море, утверждает газета. Личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые документы останутся в России. Они используются в качестве вещественных доказательств в уголовном деле о незаконном пересечении российской границы, возбуждённом против обменянных моряков.