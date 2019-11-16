Президент Сербии госпитализирован в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич госпитализирован с сердечно-сосудистым заболеванием в Белграде. Накануне вечером он был доставлен в Военно-медицинскую академию, передаёт его официальный сайт.

Диагноз и прогноз врачей не уточняются. Советник президента по связям со СМИ Сузана Васильевич сообщила государственному агенству "Танюг", что его состояние стабильно.