Суд арестовал счета Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже

Лефортовский суд Москвы арестовал счета и денежные средства бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, арестованной по делу о шпионаже.

Из банковских сейфов и дома обвиняемой изъято боле 450 миллионов рублей. Ранее были арестованы ещё три счёта Цуркан, и общая сумма арестованных средств теперь составляет около миллиарда рублей, пишут РБК и ТАСС.

Карину Цуркан арестовали 19 июня 2018 года. По версии следствия, в сентябре 2015 года Цуркан передала молдавским спецслужбам электронную версию некоего "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества".

Защита обвиняемой заявляет, что материалы о её связи с молдавской разведкой были подделаны. Цуркан вину не признаёт ​и считает предъявленные ей обвинения "абсурдными".