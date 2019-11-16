В Благовещенске суд арестовал на два месяца гендиректора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, его компания охраняла колледж, где устроил стрельбу студент. С ходатайством об этом выступило следствие, сообщает "Интерфакс". Свою позицию ведомство объяснило тем, что руководитель ЧОПа обвиняется в тяжком преступлении, а дело находится на первоначальном этапе и опрошены не все свидетели. Кроме того, следствие полагает, что обвиняемый может скрыться.



Андрющенко обвиняется в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. По версии следствия, директор охранного предприятия допустил к охране здания колледжа сотрудника, не имевшего разрешения на охранную деятельность. В свою очередь, адвокат обвиняемого считает, что состава преступления в действиях его подзащитного нет.

В суде присутствовали родственники обвиняемого. Меру пресечения сотруднику охранного предприятия Олегу Ермолову, охранявшему колледж, суд изберет 19 ноября.



Погибшего при стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ Алексея Голубничего похоронили сегодня в его родном селе Среднебелая Амурской области.

14 ноября студент четвертого курса Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу из ружья в учебном заведении. Он убил одного учащегося, ранил троих и покончил с собой. По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками. После стрельбы в колледже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту необеспечения надлежащей охраны, халатности в отношении должностных лиц учебного заведения и об убийстве двух и более лиц в отношении устроившего стрельбу студента.​