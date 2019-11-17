Пенсионерке грозит штраф или арест за участие в акции в поддержку Голунова

В Москве полиция завела административное дело на 74-летнюю пенсионерку Турану Варжабетьян за участие в акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. В течение года пенсионерку неоднократно задерживали за участие в несанкционированных акциях. За это ей грозит штраф до 200 тысяч рублей или арест на 30 суток. Об этом рассказал адвокат фонда "Общественный вердикт" Алексей Лаптев в эфире "Эхо Москвы".

18 ноября Турану Варжабетьян вызвали в отдел полиции для составления протокола. По словам адвоката, она отказывается туда идти, ссылаясь на недавнюю операцию на колене.

Турана Варжабетьян регулярно участвует в протестных акциях, добавляет радиостанция. Во время акции на Болотной площади 6 мая 2012 года полицейский ударил пенсионерку дубинкой по голове. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга. Варжабетьян подала жалобу в ЕСПЧ.