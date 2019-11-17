Пенсионерке грозит штраф или арест за участие в акции в поддержку Голунова

В Москве полиция завела административное дело на 74-летнюю пенсионерку Турану Варжабетьян за участие в акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. В течение года пенсионерку неоднократно задерживали за участие в несанкционированных акциях. За это ей грозит штраф до 200 тысяч рублей или арест на 30 суток. Об этом рассказал адвокат фонда "Общественный вердикт" Алексей Лаптев в эфире "Эхо Москвы".
18 ноября Турану Варжабетьян вызвали в отдел полиции для составления протокола. По словам адвоката, она отказывается туда идти, ссылаясь на недавнюю операцию на колене.
Турана Варжабетьян регулярно участвует в протестных акциях, добавляет радиостанция. Во время акции на Болотной площади 6 мая 2012 года полицейский ударил пенсионерку дубинкой по голове. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга. Варжабетьян подала жалобу в ЕСПЧ.
- Иван Голунов – специальный корреспондент издания "Медуза" – был задержан сотрудниками полиции 6 июня, его обвинили в распространении наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Проводивших задержание сотрудников полиции проверяет Следственный комитет, они и их начальство уволены.
- 12 июня в центре Москвы прошёл марш в поддержку Голунова. Его не стали отменять, несмотря на запрет властей и освобождение журналиста. Более 500 человек были задержаны.
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