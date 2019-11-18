"Мы все скоро отъедем ". ФСБ опять дала повод обсудить эмиграцию

Две недели назад мы писали о том, как ФСБ пришло в Физический институт РАН с обысками из-за снимающей там помещение фирмы «Триоптикс», поставляющей в Германию стёкла для метеостанций — в ФСБ посчитали эти поставки контрабандой, которую можно использовать в военных целях.

Николай Подосокорский

Из интервью члена-корреспондента РАН, замдиректора Института прикладной физики, лауреат Государственной премии РФ Ефима Хазанова "Газете.Ру":

— У вас в институте люди обсуждают дело ФИАНа?

— Конечно, оно обсуждается, мы тесно связаны с ФИАНом конкретными работами, я лично знаком с Н. Колачевским, у Канорского мы долго покупаем различные элементы, и будет жалко, если мы не сможем покупать их в будущем.

— Но ведь дело не только в ФИАНе, вашем институте или Канорских. Подан сигнал – отныне любой ученый, занимающийся производством высокотехнологичной продукции, теперь может оказаться под ударом.

— Вы абсолютно правы. Более того, мы уже получили обратную связь от наших зарубежных коллег, которые прямо нас спрашивают, не стоит ли им отменить свои уже оплаченные поездки в Россию. Причина — то что они читают про историю с ФИАНом.

— Они–то почему боятся?

— Как вам сказать... Когда вы читаете, что в какой-то стране задержат какого-то журналиста и порежут на куски, у вас же появятся сомнения в необходимости туда ехать? Даже если пригласившие вас люди или организации не имеют к этой истории никакого отношения. Аналогия такая же. Наверное у иностранцев, которые собирались ехать в ФИАН, теперь еще больше таких сомнений. Меня такой вопрос уже на днях озадачил – один западный ученый, которого мы хорошо знаем, сильно вовлеченный в российскую науку, спросил нас, не стоит ли ему отменить поездку к нам. Отрицательный эффект, так сказать, уже налицо. Потому что то, что произошло в ФИАНе по форме выглядело вне рамок разумного. Что касается содержания, то мы с Вами не имеем от органов следствия никакой информации, и, увы, вынуждены обсуждать сомнительную экспертизу, имеющую отношение к делу лишь предположительно.

События развиваются быстро: в эту пятницу выяснилось, что не только иностранные учёные не поедут в Россию, но и российские уедут за границу. Владелица фирмы Ольга Канорская и её отец, руководитель лаборатории оптических систем ФИАН, кандидат физико-математических наук Сергей Канорский, пока что проходившие по делу свидетелями, покинули Россию и эмигрировали в Израиль.

Несколько человек написали саркастические комментарии в духе "кто бы сомневался".

Алексей Архипов

Ой-вэй!!!! Что-то такое я и предполагал с самого начала. Правда, я не уверен, что им удастся организовать такую же присоску при Технионе. Там своих ухарей полно.

Дмитрий Ткаченко

Можно подумать, что Канорских это избавит от необходимости работать и соблюдать законы в Израиле. Открою тайну. В Израиле суд независимый и сажают там на большие сроки, чем в России. А с дипломом физтеха вряд ли Канорские смогут быть полезны государству Израиль как в фундаментальной, так и прикладной науке.

Леонид Широков

Контрабанды не было, говорили они.

Выходит, была. Просто надо бы сделать выводы, и в следующий раз немедленно закрывать всю банду целиком. Но кто же их сделает, выводы-то? Врагов ведь нет, кругом одни драгоценные партнёры, а изменников, вредителей и шпионов придумал Сталин.

Глава ФИАН Николай Колачевский заявил, что с Ольгой Канорской он лично знаком не был, а о планах её отца, который является действующим сотрудником ФИАН, ничего не знал. Об их отъезде глава он якобы узнал от своего адвоката: «Определенное ощущение дискомфорта, естественно, тоже есть. Поскольку я знаю ровно столько же про эту историю на сегодняшний день, сколько и СМИ, у меня и выводы примерно такие же. Разные могут быть мотивы: личные мотивы, какие-то опасения. Ничего не могу сказать. То есть у меня комментариев по содержательной части, к сожалению или к счастью, нет. Поскольку Сергей Ильич является сотрудником института, то мы ему сейчас ставим неявки — он не увольнялся, он никаких документов не забирал, ни с кем не согласовывал. Эта процедура совершенно стандартная, она не влияет ни на деятельность института, ни на его будущее потенциальное трудоустройство, если он вернется. Такое бывает. На фоне тех событий, которые сейчас происходят, это, конечно, вопрос не крупный. Здесь вопрос мотивов, которые нам всем интересны. Но у меня по поводу мотивов нет, к сожалению, никакой информации».

Разумеется, мы верим каждому слову Николая Колачевского, какие могут быть сомнения?

И как занятно это совпало с экстрадицией Буркова, да?

Но в целом реакция на этот отъезд оказалась фактически единодушной.

Игорь Липсиц

И ВНОВЬ МЫ ПОМОГЛИ РАЗВИТИЮ ХАЙТЕКА В ИЗРАИЛЕ...

Андрей Усков

Я же говорил, линзы будут покрывать пленкой там, где они нормально покрываются...

(«Триоптикс» покупала стекла в Китае, покрывала их плёнкой и продавала в Германию.)

Вячеслав Калашников

Надоело быть Туполевыми. Хотят побыть Сикорскими.

(Знаменитый советский авиаконструктор А.Н.Туполев в 1937 был арестован по обвинению во вредительстве и 4 года проработал заключенным в «шарашке». Российский авиаконструктор Игорь Сикорский уехал из России в 1918-м, узнав, что ЧК собирается его арестовывать, и создал в США крупнейшую вертолетостроительную фирму.)

Александр Фельдман

Двое фигурантов дела ФИАНа – сотрудник этого института, оптик Сергей Канорский и его дочь Ольга Канорская, директор ООО «Триоптикс», получили гражданство Израиля и уехали в эту страну. Об этом «Газете.Ru» сообщила сама Ольга Канорская. Ранее они вместе с директором ФИАНа Николаем Колачевским были привлечены в качестве свидетелей по делу о контрабанде оптических изделий якобы двойного назначения.

«Отцу на единственном допросе сказали – мы знаем, что у вас есть миграционные визы, не смейте уезжать. Исходя из того, как развиваются дела, в ближайшее время мы возвращаться не собираемся. То, что после этого в отношении дела последуют какие-то действия, это очевидно, — рассказала Канорская. — За то, что хороший учёный уехал из России, спасибо ФСБ».

З.Ы. Всё-таки до чего же сказочные персонажи сидят на Лубянке — это просто адъ и Израиль какой-то. Своими руками резать золотых кур, которые кормят и Россию, и всех этих архаических совдеповских дармоедов, вылупившихся из шинели госизменника Дзержинского — это какой-то талант за пределами человеческого понимания...

Сергей Шпилькин

"В российской науке трагедия наступит не тогда, когда некому будет писать статьи в Nature, а когда некому будет читать статьи в Nature" (с) М. Гельфанд

Когда в 80-е годы Рейган объявил СОИ, Государственный оптический институт стоял на ушах, пытаясь сделать просветляющее (upd отражающее, конечно) покрытие, которое выдерживало бы мощный лазерный луч. Кажется, так и не сделал.

Виктор Толстогузов

С таким числом проверяющих, надзирающих, регулирующих и контролирующих персоналий и органов никогда и не сделает.

Лидия Чувилёва

А у меня одна мысль - Слава Богу, что уехали... Хоть не посадят их.

Пусть Ковальчуки, Рогозин и К. двигают науку и технику.

Вместе с Кириллом и Дм. Смирновым.

Флаг им в руки.

Илья Симановский

Наука, специалисты и технологии путинскому государству не нужны. Рогозиным обойдутся. А кто недоволен, тому уголовное дело и вооруженные siloviki в гости.

Михаил Макаров

Никакого роста ВВП в России не может случиться с таким отношением к людям, которые делают что-то сложнее граблей.

Александр Щекочихин

Ну вас [к черту], сказали учёные, пойдем к другому дому, а вы делайте палки на ком-то другом. Ранее они занимались небольшим, но высокотехнологичным производством брали обычное стекло обрабатывали и отправляли за границу. Скромненький бизнес вели отец профессор и умница дочь - пока не придумалось фсбшникам обозвать эти стекла элементами боевых лазеров для НАТО и тут же разоблачить, подрывавших военную оборонку, страны рф - двух несчастных коммерсантов от науки. Взяли в оборот их за выполненный заказ - два стекла изготовленных для полярной германской лаборатории....

В общем, будут развивать науку в Израиле, там же будут платить налоги, но силовикам-то это до одного места, чай не первые и не последние умники, найдем на ком оттоптаться.

Вита Ткаченко

Теперь Израиль будет получать налоги, а не РФ.

То ли по совпадению, то ли в связи с отъездом Канорских в воскресенье в Фейсбуке появился ещё один резонансный пост об эмиграции.

Владимир Корниенко

Последняя из всех одногруппников сына по МГУ уехала из России. 28 из 28. Стопроцентный результат...

Есть те, кто беспокоится о будущем России.

Леонид Павлючик

Это будет пострашнее, чем высылка философского парохода.

Евгений Друзенко

Посмотрел вчера фильм Дудя с астрофизиком из Калифорнийского технологического университета Батыгиным. Вот таких людей в России не хватает. И никогда уже не будет.​

Но подавляющее большинство просто радуется за тех, кому удалось уехать и злословит по поводу системы, вынуждающей их это делать.

Семён Ошеверов

Понять можно. Мало кого заманишь в Донкихоты. Не хотят тратить жизнь на борьбу, хотят просто нормально жить...

Андрей Иванов

успели, молодцы

Елена Русова

Молодцы! Мои однокурсницы и друзья, уехали 2011 -12. Одна тут кукую. Обстоятельства. Бежать и бежать, как можно быстрее. Удачи всем.

Игорь Березовский

Результат, я бы сказал, убедительный! Это факультет математики / computer science. Хороший университет.

Александр Итин

Это ВМК, 98й год выпуска. Ну что, молодцы!..

старшие товарищи, так сказать, показывают пример нам молодым ))​

Валерий Рекубрацкий

предлагаю простой и эффективный критерий оценки ВУЗа (но годится только для России, се ля ви), причем главный критерий: сколько выпускников уехало (в шт или в процентах, можно обсуждать). Итого: если никто из выпускников ВУЗа не уехал, то [дрянной] вуз, уехали все, то самый престижный

Галина Дударева

"А те, кто не прошел по конкурсу, становятся патриотами собственной страны" Жванецкий

Анатолий Пастухов

У моего друга,профессора ВУЗа, все аспиранты после защиты уехали в ФРГ. Это было ещё в конце 90-х- и до начала 2000-х годов.Уже тогда умная молодёжь сориентировалась.Про сегодня и говорить не приходится!

Александр Гребенников

Люди не выдерживают величия Родины и уезжают в поисках более скромной жизни за рубежом​.

Кто-то советует уезжать ещё раньше.

Людвика Паподопулу

Уезжать надо учиться туда, здесь для молодёжи есть только юнармия​

С человеком, который предположил, что уехавшие ещё вернутся и принесут пользу родной стране, не согласились.

Алекс Клэр

Радоваться надо. Это золотой фонд, откуда люди могут захотеть вернуться, и где могут сохранить и приумножить знания, пока на Родине продолжается чекистское безвременье.

Владимир Корниенко

Никто не вернётся

Сергей Козлов

Смысл возвращаться? Не надо менять то, что уже хорошо.​

Татьяна Головина

помнится, Медведев нобелевских лауреатов в Сколково звал... Интересно, он настолько глуп, чтобы не понимать того, что нечего здесь делать учёным?

Андрей Санков

Я последнее время почти уверен, что мы все скоро отъедем. Кто помоложе - из России. Кто постарше и победнее - из России в мир иной. Собственно, в самой России жить некуда и неинтересно.

Можно предположить, что учёные будут уезжать и дальше, пока альтернативой эмиграции в России часто является тюрьма.

Всеволод Махов

Видать, неплохая была группа. А возвращаться учёному в Россию - ошибка. Вот, скажем, один такой Канорский вернулся. Счастье, что успел убежать в последний момент в Израиль. Не успели арестовать.

Алексей Орлов

А мне недавно френдесса рассказала, что у её сына на потоке в МГУ уже трое сидят за митинги или репосты.