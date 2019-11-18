Чиновников мэрии Бийска задержали во время награждения

Сотрудники правоохранительных органов пришли на заседание в мэрию Бийска Алтайского края и задержали нескольких чиновников, прервав процедуру награждения. Они также попросили выйти из помещения главу города Александра Студеникина. Об этом сообщила газета "Бийский рабочий".

По данным издания, в мэрии были проведены обыски, изъяты компьютеры и документы. Следственные действия могут быть связаны с распределением квартир, а также с возможным мошенничеством при возведении дамбы.

Задержаны сотрудники мэрии, связанные со сферой строительства и ЖКХ, в том числе - начальник отдела по учету и распределению жилой площади Ирина Очищалкина. По данным издания, также задержан бывший глава администрации Бийска Николай Нонко.

Позже пресс-служба мэрии сообщила, что действующий мэр Студеникин выехал в Барнаул на совещание в региональном правительстве.