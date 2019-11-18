Россия передала Украине захваченные у неё корабли

Россия передала Украине захваченные у неё в ноябре 2018 года у берегов аннексированного Крыма катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой комментарий МИД России распространённый в понедельник.

В дипломатическом ведомстве заявили, что корабли являются вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы. В комментарии МИД говорится, что передача стала возможной в связи с тем, что были "завершены необходимые следственные действия".

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак объявил о завершающем этапе возвращения катеров на родину. Издание "Коммерсант" сообщало, что российская и украинская стороны договорились уладить вопрос до совместной встречи в "нормандском формате", которая запланирована на 9 декабря. Суда вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. Также на территории России останутся личное оружие украинских моряков, рации и судовые документы, поскольку по заявлению российской стороны они являются "вещественными доказательствами" в заведённом на украинцев уголовном деле.