Россия передала Украине захваченные у неё корабли

Россия передала Украине захваченные у неё в ноябре 2018 года у берегов аннексированного Крыма катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой комментарий МИД России распространённый в понедельник.
В дипломатическом ведомстве заявили, что корабли являются вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы. В комментарии МИД говорится, что передача стала возможной в связи с тем, что были "завершены необходимые следственные действия".
Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак объявил о завершающем этапе возвращения катеров на родину. Издание "Коммерсант" сообщало, что российская и украинская стороны договорились уладить вопрос до совместной встречи в "нормандском формате", которая запланирована на 9 декабря. Суда вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. Также на территории России останутся личное оружие украинских моряков, рации и судовые документы, поскольку по заявлению российской стороны они являются "вещественными доказательствами" в заведённом на украинцев уголовном деле.
- 25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили, обстреляли, а затем задержали украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые пытались пройти в Азовское море через Керченский пролив. Вместе с ними были задержаны 24 украинских военнослужащих. Киев назвал действия России "актом агрессии". Позицию Украины поддержали США, НАТО, ООН и Евросоюз, призвав российские власти немедленно освободить моряков и вернуть катера. Россия же обвинила задержанных в "незаконном пересечении границы". Им грозило до 6 лет лишения свободы.
- В сентябре этого года украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена заключёнными и арестованными между Украиной и Россией.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.