Вопросы доверия. Рикард Йозвяк – о кандидате в комиссары

Кандидатура венгра Оливера Вархели на пост комиссара Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства многим казалась спорной: этот политик всё-таки представляет страну, которая для многих в Брюсселе кажется европейской проблемой. Однако, излагая в середине ноября депутатам Европейского парламента свою программу, Вархели старался быть в высшей степени убедительным.



Давайте посмотрим правде в глаза: если бы не его венгерский паспорт, то назначение такого политика на важный пост ни у кого не вызвало бы сомнений. Вархели идеально владеет английским, его французский заслуживает похвалы, но главное – он, проработав несколько лет представителем Венгрии в ЕС, точно знает то, о чём говорит. Вархели недвусмысленно заявил: октябрьское решение не начинать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС, принятое главным образом из-за позиции Франции, было "ошибкой". Одним из своих приоритетов Вархели назвал стремление "зажечь зелёный свет" в переговорах с Тираной и Скопье до намеченного на май будущего года саммита ЕС – Западные Балканы в Загребе. Вархели не видит противоречия между расширением Европейского союза и углублением интеграции между его участниками. В отличие от президента Франции: Эммануэль Макрон, видимо, заинтересован только в таких проектах, которые повышали бы влияние на европейские дела Парижа.

Кандидат в еврокомиссары продемонстрировал уверенность: Сербия и Косово могут достичь договорённости в сложных переговорах, причём уже в этом году. В кулуарах ЕС и я слышал мнения о том, что такой исход возможен: рамки булдущего соглашения определены, не хватает лишь политической воли сторон. Вархели открыто предположил, что помочь договорённости Белграда и Приштины может смягчение визового режима ЕС для граждан Косова (такой связи в Брюсселе до сих пор не признавали). А потом Вархели заявил: к 2024 году, когда его мандат на посту комиссара истечёт, Сербия может быть готовой к вступлению в Европейский союз,

Вопреки опасениям некоторых, Вархели не произвёл впечатления бойцового пса Орбана

Важны замечания Вархели о развитии программы "восточного партнерства": если Грузия, Молдавия и Украина хотят более тесного сотрудничества в различных областях (таких, например, как развитие транспортной инфраструктуры или энергетики), то в Брюсселе должны быть к этому готовы. Депутаты Европарламента во время выступления Вархели подняли деликатный вопрос о венгерско-украинских отношениях в связи с принятием в Киеве нового закона об образовании, упомянув и о привязанности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к политике Владимира Путина. Вархели заверил: для него Украина "всегда будет предметом особого внимания", а ЕС "будет поддерживать и защищать Украину, в том числе в вопросе о продлении санкций в отношении России, если мы не увидим прогресса Минского процесса". Всё это может оказаться всего лишь словами, но, вопреки опасениям некоторых, Вархели не произвёл впечатления "бойцового пса Орбана".

Тем не менее, "призрак Будапешта" продолжит преследовать Вархели, если в итоге его утвердят на посту еврокомиссара. Не факт, что он будет подталкивать западнобалканские государства проводить необходимые для вступления в Евросоюз серьёзные реформы законодательства – ведь, представляя в ЕС Венгрию, Вархели изо всех сил старался защитить Будапешт от упрёков в нарушениях свободы печати и независимости судебной системы. Будет неловко, если человек, которому его собственное правительство поручило заблокировать усилия ЕС по урегулированию спорных вопросов с Киевом о положении венгерского меньшинства, теперь будет отвечать за финансовую и политическую поддержку Украины. В конце концов, исполнено иронии и само то обстоятельство, что за развитие отношений ЕС с западнобалканскими и постсоветскими странами будет отвечать представитель Венгрии – страны, известной своими всё более тёплыми отношениями с Россией, Пекином и Турцией, а эти государства, как известно, борются за влияние на востоке Европы.

Во время слушаний в Европейском парламенте Вархели был дан шанс дистанцироваться от политики венгерского правительства. Он несколько раз чётко объяснял, что будет "действовать абсолютно независимо" и будет "следовать линии ЕС и только линии ЕС". Однако те, кто ждал от Вархели решительного осуждения его бывшего политического начальника, остались разочарованы. Вархели не получил достаточной поддержки для немедленного назначения на пост комиссара (для этого требуется голосование "за" двух третей депутатов Европарламента). Но ему дали второй шанс, возможность ответить на письменные вопросы; если потребуется, дадут и третий, назначив новые слушания. И если в конце концов венгерский политик получит новую работу, то это будет означать: Вархели должен выполнять свои обещания вновь сделать ЕС надежным партнером для своих восточных соседей, чтобы ему начали серьёзно доверять.

Рикард Йозвяк – корреспондент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Брюсселе

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции

Перевод Ирины Шевчук