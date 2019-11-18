Прокурор запросила пожизненные сроки по делу о теракте в Петербурге

Прокуратура запросила пожизненное заключение для четверых основных обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Представитель обвинения Надежда Тихонова считает их вину доказанной и заявила об этом на выездном заседании Московского окружного военного суда в понедельник.

Помимо Аброра и Акрама Азимовых, а также Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых в деле ещё семь обвиняемых. Им вменяют такие статьи, как "Участие в террористическом сообществе", "Теракт и покушение на него", "Незаконное изготовление и транспортировка оружия".

Сроки, которые для них запрашивает прокуратура, составляют до 28 лет лишения свободы. Одному из обвиняемых – имя "Интерфакс" не уточняет – стало плохо во время заседания, оно было прервано для оказания медицинской помощи.

3 апреля 2017 года в метро Петербурга произошёл взрыв. Погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник. Пострадали более 100 человек. Следствие считает, что взрыв совершил Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Киргизии с российским гражданством.

Десять из одиннадцати обвиняемых отказались признать вину. На одном из заседаний они продемонстрировали листы бумаги с надписями "Нас подставили", "Мы невиновны" и "Вы увидите, что на нас ничего нет".

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга требовали проверить заявления одного из обвиняемых – Мухамадюсупа Эрматова – о пытках, которым его якобы подвергли в "секретной тюрьме ФСБ". Схожие жалобы поступили от Акрама и Аброра Азимовых.