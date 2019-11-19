Дело бухгалтера Масляевой тоже вернули в Мещанский суд

Президиум Мосгорсуда во вторник отправил на новое рассмотрение уголовное дело бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в хищении бюджетных денег. Об этом сообщает РАПСИ.

Дело против Масляевой ранее было выделено в отдельное производство - она, в отличие от других обвиняемых по делу "Седьмой студии" во главе с режиссёром Кириллом Серебренниковым, признала свою вину.

Ранее Мещанский суд Москвы постановил вернуть дело Масляевой в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении. Это решение поддержал и Мосгорсуд, однако Верховный суд его отменил и направил вопрос на рассмотрение президиума Мосгорсуда. Теперь дело по существу рассмотрит Мещанский суд в новом составе. Решение поддержали и прокуратура, и защита Масляевой.​

Мещанский суд сейчас повторно рассматривает дело "Седьмой студии", по которому проходят руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, а также Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум. Их обвиняют в хищении 133 миллионов рублей из 214, выделенных на театральный проект "Платформа". Вину подсудимые не признают и считают обвинения абсурдными. Масляева же ранее признавалась в том, что якобы участвовала в хищениях по указанию других участников дела, в том числе путём обналичивая денежных средств.