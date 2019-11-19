ФСБ изъяла камеру у путешественника, взявшего интервью у шамана

В Кемерове у путешественника из Читы Антона Шангина, который отправился в кругосветное путешествие, сотрудники Федеральной службы безопасности забрали телефон и камеру. Изъятие техники в ведомстве объяснили тем, что ее "надо изучить" из-за интервью, которое путешественник взял при встрече у якутского шамана Александра Габышева, задержанного по подозрению в экстремизме.

Однако от идеи обойти Землю Шангин, который путешествует без денег, не отказался. Новый смартфон ему подарили жители Кемерова, а на горнолыжном курорте Шерегеш путешественнику вручили камеру, пишет издание "Ваш город".

В мае Антон Шангин начал кругосветное пешеходное путешествие. Сейчас он направляется в Юргу, оттуда через несколько дней – в Новосибирск. Примерный маршрут забайкальца на следующие несколько лет: Москва – Санкт–Петербург – Финляндия – Европа – Африка – Азия – Камчатка – Аляска – Америка – Европа – Чита. Изначально он планировал обогнуть земной шар за 7 лет, сейчас срок увеличил. Отчёты о путешествии Шангин выкладывает на свой канал в ютьюбе и группу во "ВКонтакте".