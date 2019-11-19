Мосгорсуд отклонил аппеляцию защиты на продление ареста до 29 декабря бывшему военнослужащему морской пехоты США Полу Уилану. 49-летний американец с паспортами Канады, Великобритании и Ирландии обвиняется в шпионаже, ему грозит до 20 лет колонии.

Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 28 декабря 2018 года. По версии следствия, он получил от сотрудника российских спецслужб флеш-карту с данными личного состава одного из подразделения ФСБ, писали “Росбалт” и “Коммерсантъ”. Сам он настаивает, что флешку ему подбросили, его защитник уточняет, что флешка была получена американцем добровольно, но он не знал, что на ней не секретные данные.

До задержания Уилан занимал пост директора по международной безопасности в компании, занимающейся поставкой запчастей. Он — морской пехотинец в отставке. В армии он служил клерком в звании штаб-сержанта. Он дважды участвовал в военной кампании в Ираке, но был уволен из вооруженных сил США с разжалованием в рядового за попытку хищения. Газета The Washington Post писала, что с 2007 года американец регулярно посещал Россию.

По утверждению источников газеты “Коммерсантъ”, после первого приезда американец заинтересовал российские спецслужбы. Телефоны, которыми он пользовался в России стали прослушивать, а его встречи — фиксировать. В контрразведке были уверены, что американец пытается завести связи в российских спецслужбах. Одному из своих знакомых он привёз книгу осужденного за измену в 2002 году бывшего генерал-майора КГБ Олега Калугина с дарственной надписью.

Сам американец обвинения в шпионаже категорически отрицает. Рассмотрение его дела по существу начнётся весной. Освободить его потребовал госсекретарь США Майк Помпео. В январе ситуацию с американцем прокомментировал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. "Россия не должна использовать граждан Великобритании пешками в дипломатических шахматах", – сказал он.