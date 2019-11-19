Заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией договорённостей по Сирии и угрозы возобновить военную операцию на севере страны вызвали недоумение у Минобороны России. Об этом заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Ранее МИД Турции заявил, что США и Россия не выполняют свои обязательства в рамках Сочинских соглашений по Сирии. Анкара также пригрозила возобновлением военной операцией на севере Сирии, если территория не будет зачищена от курдских формирований.

В соответствии с договоренностями от 22 октября 2019 года Турция и Россия совместно контролируют сирийско-турецкую границу к востоку от реки Евфрат.

Появление российско-турецких патрулей в этой зоне вызывает недовольство местных жителей. 18 ноября очередной отряд был закидан камнями и бутылками с зажигательной смесью. О пострадавших российских военных не сообщалось.

9 октября Турция объявила о начале операции против курдских вооружённых отрядов на севере Сирии. 22 октября руководство сирийских курдов сообщило, что вывело свои отряды из 30-километровой зоны у границы с Турцией. Это было одним из условий прекращения военной операции Анкары. По договоренности с США Анкара приостановила боевые действия в Сирии, чтобы курды могли вывести свои формирования.