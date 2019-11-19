Защита сестёр Хачатурян попросила о суде присяжных

Защита сестёр Хачатурян, которых обвиняют в убийстве их отца, подала ходатайство о прекращении дела, а в случае отказа просит провести суд с участием присяжных. Об этом изданию "Коммерсантъ" рассказал адвокат Алексей Липцер.

Прекратить дело защита просит на основании того, что гибель Михаила Хачатуряна "произошла в рамках необходимой самообороны". Он был убит после многолетних издевательств, побоев и сексуального насилия в отношении собственных дочерей, заявил Липцер, представляющий интересы Крестины Хачатурян.

Предварительное следствие по делу об убийстве Михаила Хачатуряна завершено. При этом у следователей есть лишь три дня на то, чтобы ответить на ходатайства защиты.