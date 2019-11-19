Защита сестёр Хачатурян попросила о суде присяжных

Защита сестёр Хачатурян, которых обвиняют в убийстве их отца, подала ходатайство о прекращении дела, а в случае отказа просит провести суд с участием присяжных. Об этом изданию "Коммерсантъ" рассказал адвокат Алексей Липцер.
Прекратить дело защита просит на основании того, что гибель Михаила Хачатуряна "произошла в рамках необходимой самообороны". Он был убит после многолетних издевательств, побоев и сексуального насилия в отношении собственных дочерей, заявил Липцер, представляющий интересы Крестины Хачатурян.
Предварительное следствие по делу об убийстве Михаила Хачатуряна завершено. При этом у следователей есть лишь три дня на то, чтобы ответить на ходатайства защиты.
- Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в Москве летом 2018 года. Их обвинили в убийстве отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома на Алтуфьевском шоссе, в котором он проживал с дочерьми. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину.
- 14 июня этого года сёстрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции. Несмотря на ряд смягчающих обстоятельств, учтённых следователями, судить девушек будут по самой тяжкой из возможных статей – убийство группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье для женщин – 25 лет лишения свободы.
- Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны Михаила Хачатуряна, а проведённая судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью девочек был нанесён тяжкий вред в результате насильственных действий отца.
- В защиту сестёр и права на самооборону в Москве проводятся одиночные пикеты.