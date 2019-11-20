Глава Верховного суда Татарстана: "Я сторонник смертной казни"

Глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов поддержал возвращение смертной казни в исключительных случаях, когда, по его словам, "говорить об исправлении невозможно". Об этом пишет "Коммерсантъ".

"Как относиться к таким преступлениям, которые совершал Чикатило? По 50-60 трупов… Когда детей убивают? Когда издеваются? Разве это соразмерно – пожизненное лишение свободы?" — цитирует издание выступление Гилазова перед студентами юридического факультета Казанского университета.

Возможную отмену действующего в России с 1996 года моратория на смертную казнь депутаты и чиновники стали обсуждать после убийства девятилетней девочки в Саратове в октябре.

Депутаты Государственной думы от "Справедливой России" анонсировали законопроект об отмене моратория и возвращении смертной казни в качестве наказания за преступления против жизни и половой неприкосновенности детей. С такими же предложениями ранее неоднократно выступали депутаты-коммунисты. В официальном аккаунте Госдумы во "ВКонтакте" появился соответствующий опрос: казни поддержали три четверти от более 150 тысяч его участников.

Согласно последним социологическим опросам "Левада-центра" и ФОМ, около половины россиян высказались за возвращение смертной казни в стране. Треть опрошенных считают, что эта мера наказания должна быть восстановлена в прежних размерах, как это было в начале 1990-х годов. 16 процентов россиян выступают за расширение применения казни по сравнению с имевшей ранее место практикой.

Правозащитники считают, что в стране, где фабрикуются уголовные дела, а процент оправдательных приговоров ничтожен, существование смертной казни неминуемо приведет к гибели невиновных.

Юрист Международной правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев, выступая в программе Радио Свобода "Человек имеет прааво" , сказал, что смертная казнь запрещена российской Конституцией, и возврата быть не может, потому что Конституция предусматривает только одно направление движения – к отмене. Если перепишут Конституцию, это будет другая страна, так как глава о правах человека не может быть изменена в обычном порядке принятия поправок к Основному закону.