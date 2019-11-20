Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов владел цепочкой офшоров несмотря на запрет законодательства для чиновников, утверждает расследование. Часть из них продолжала вести бизнес, хотя чиновникам запрещено им заниматься. Такие утверждения содержатся в совместном расследовании, опубликованном Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведским общественным телеканалом SVT и эстонской газетой “Постимеэс”.

Расследователи ознакомились с черновиком внутреннего отчёта шведского Swedbank, в котором утверждается, что в эстонском подразделении банка были открыты счета 70 офшорных компаний, связанных с Абызовым. С 2011 по 2016 годы на них поступило 860 миллионов долларов, 770 миллионов было выведено.

Сеть офшоров на Британских Виргинских островах, Кипре, Сингапуре и в Белизе, по всей видимости, использовалась для управления активами Абызова. Больше половины из них владели акциями в российских компаниях из энергетического, продуктового, рекреационного и IT-сектора. Абызов входит в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes. Издание оценивало его состояние в 1,2 миллиарда долларов в 2011 году, и в 600 миллионов долларов — перед арестом в 2019 году.

В марте он был задержан по подозрению в хищении средств у двух энергетических компаний в Сибири. Сейчас он обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и организации преступного сообщества, ему грозит до 20 лет заключения.

В расследовании уточняется, что все найденные счета в Swedbank были закрыты до 2017 года, когда был введён запрет на владение офшорными компаниями чиновникам в России. Декларировал ли он их до этого — неизвестно. Адвокаты бизнесмена отказались комментировать тему журналистам.