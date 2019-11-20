Следственный комитет в Ростове-на-Дону начал служебную проверку в отношении сотрудника ведомства, взявшего в заложники свою беременную жену. О начале проверки без упоминания деталей случившегося сообщает сайт регионального управления ведомства.

По данным телеграм-канала Mash, речь идёт о 38-летнем Сергее Ткачёве. Он угрожал своей 39-летней жене травматическим пистолетом. Он пустил в дом группу захвата только после того, как на место приехала его мама, утверждает канал. Основная версия случившегося — нервный срыв.

По данным издания Donday.ru, Ткачёв — подполковник юстиции. В издании утверждают, что он угрожал жене боевым оружием — пистолетом Макарова. Региональная редакция газеты “Коммерсантъ” сообщает, что на время переговоров с Ткачёвым квартал вокруг его дома в центре города был оцеплен на шесть часов.

Подполковник задержан и допрашивается.