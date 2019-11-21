"Медуза" рассказала о финансировании активистов SERB из бюджета МВД

Члены прокремлёвского движения SERB официально получают деньги от МВД в соответствии с приказом ведомства о вознаграждении за помощь в раскрытии преступлений. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на источники и состоявшего в SERB ветерана МВД Олега Чурсина.

"По приказу об оплате агентурной сети, принятому в 2018 году, суммы выплат агенту могут быть довольно серьезными. Ну, если он сдал какую-то крупную рыбу", — рассказал Чурсин. По его словам, участники SERB и другие агенты силовиков получают небольшие суммы, которые редко доходят до сотен тысяч и миллионов рублей. Другой собеседник издания, близкий к ФСБ, отметил, что агенты спецслужбы стали выполнять задания частных заказчиков.

"Когда за акции на Немцовом мосту выдается по 500 и 1000 рублей, я же понимаю, что Гоша (лидер движения SERB Игорь Бекетов, известный как Гоша Тарасевич) не из своего кармана выкладывает", — сказал активист Николай Зайцев.

В апреле 2017 года Алексею Навальному плеснули в лицо зеленкой. Среди нападавших на политика опознали члена SERB Александра Петрунько. Также активисты SERB разлили пахучую жидкость на выставке работ фотографа Джока Стерджеса.