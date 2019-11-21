Госдума приняла закон о физических лицах-"иноагентах"

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет признавать "иностранными агентами" физических лиц. Документ поддержали 311 депутатов, четверо воздержались.

Поправки предполагают, что "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ — "иностранных агентов" или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Автор инициативы, председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, уточнял, что "если физическое лицо пишет или распространяет материалы о культуре, спорте или музыке, то такого рода сотрудничество вряд ли может нести в себе риски включения в списки иностранных агентов". А вот если человек пишет материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то риски подобного включения достаточно велики. В каждом конкретном случае это будет определять Минюст совместно с МИДом.

Закон об "иностранных агентах" принят в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список "агентов", если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены. Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются "иностранным агентом". Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать "иностранными агентами" средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. Минюст отнес к "иноагентам" десять СМИ: "Голос Америки","Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирскую службу Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф" и "Север.Реалии".

Представители российской власти неоднократно утверждали, что "закон о СМИ – иностранных агентах" является "зеркальной реакцией" на требования американского законодательства о регистрации телеканала Russia Today в качестве "иностранного агента". В ответ руководство РСЕ/РС заявило, что "приветствовало бы такую ситуацию, при которой медиакорпорация действовала бы в России на тех же условиях, на которых Russia Today работает в США". RT ведёт круглосуточное телевещание в кабельных сетях по всей территории страны, в то время как в России доступ к кабельным сетям и эфирному теле- и радиовещанию для иностранных СМИ значительно ограничен.