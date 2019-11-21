В Москве за стрельбу возле Кремля задержан эксперт комитета Госдумы

Член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков задержан за стрельбу возле Кремля, сообщает РБК со ссылкой на источник в территориальном отделе полиции.

По данным издания, в среду, 20 ноября, в отделение полиции по району Китай-город обратился мужчина, работающий таксистом. Он рассказал, что когда стоял в пробке, к нему подошёл неизвестный и в нецензурной форме потребовал немедленно уехать. На замечание водителя, что он не может этого сделать из-за затора, неизвестный сначала ударил его, а затем достал газовый пистолет и выстрелил несколько раз. Также он выстрелил в ещё одного таксиста, стоявшего в той же пробке и попытавшегося погасить конфликт. Оба водителя, по данным РБК, числятся пострадавшими. Сачков был доставлен в отдел полиции сегодня. О причинах его поступка, а также об обстоятельствах задержания, в МВД не сообщили.

В свою очередь в пресс-службе компании Group-IB, основателем и гендиректором которой является Илья Сачков, заявили, что он защищался и тоже написал заявление в полицию на угрозы жизни и здоровью. По версии компании, "инцидент произошёл из-за постоянно создаваемой таксистами пробки возле отеля Four Seasons. Сачков попросил нескольких водителей уехать, тогда из одной из машин вышел водитель и начал ему угрожать". Затем в конфликт вмешались ещё пятеро водителей, и когда "угрозы дошли до физических действий", Сачков "из соображений самозащиты использовал механический распылитель", который не требует специального разрешения.

В компании Group-IB уверены, что "запись с видеокамеры расставит всё по своим местам".

Сам Илья Сачков утверждает, что даже сделал предупредительный выстрел после того, как таксист замахнулся на него рукой, но это не подействовало. Также он заявил, что первым вызвал наряд полиции и написал заявление.

Илья Сачков работает в области расследования инцидентов информационной безопасности с 2003 года. Тогда же он открыл собственную компанию Group-IB. За время работы Сачков был отмечен государственными грамотами и благодарностями - в частности, от главы МВД России Владимира Колокольцева.

В мае этого года Group-IB по заказу "Первого канала" провела техническое расследование зрительского голосования на шоу "Голос. Дети", выявив массовую накрутку голосов за одного из участников.