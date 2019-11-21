Рок-группа Coldplay отказалась от тура из-за климатических изменений

Британская рок-группа Coldplay из-за климатических изменений отказалась гастролировать со своим новым альбомом "Everyday Life". Об этом сообщает "Би-Би-Си".

Фронтмен Coldplay Крис Мартин заявил, что группа озабочена влиянием своего тура на природу и в ближайшие один-два года будет думать над тем, чтобы сделать свои выступления не только безвредными, но и даже полезными для окружающей среды. "Наша мечта – это шоу без одноразового пластика и с использованием солнечной энергии", – заявил Мартин.

Сейчас музыканты Coldplay находятся в Иордании, где собираются представить альбом "Everyday Life". Группа сыграет в Аммане два концерта – на восходе и на закате. Оба концерта будут транслироваться в ютьюбе.

25 ноября Coldplay должны выступить в лондонском музее естествознания. Все доходы от этого концерта группа планирует направить благотворительным организациям, которые занимаются защитой окружающей среды.

Последний раз Coldplay ездили в мировой тур в 2016-2017 годах. Тогда музыканты побывали на четырех континентах и дали 122 концерта, представляя свой альбом "A Head Full of Dreams".